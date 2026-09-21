Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

Magyar Péter sorolja az elmúlt időszak visszaéléseit, szerinte az előző kormányhoz kötődő magáncégek megszállták a telekommunikációs szektort és az akkor még működő magyar hadiipart.

Nevezhető az nemzeti kormánynak, mely a kritikusan fontos védelmi és távközlési iparágat kijátsza külföldi kézbe?

- tette fel a kérdést Magyar.

Ezt követően arról beszél, hogy az előző kormányhoz köthető üzleti körök megszállták az ingatlanpiacot, a kommunikációt, a tanácsadási és az egészségügyi üzemeltetést is. Beszéde folytatásában a kormányfő megemlíti a dohány- és haszinókoncessziókat, illetve azt, hogy az előző kormány körei megszállták a kamarákat is.

Magyar Péter percekig sorolja, milyen iparágakat szálltak meg az előző kormány üzleti körei: a felsőoktatást, a könyvkiadást, a reklámipart.

Az utolsó utáni percben jött el a változás tavasszal, hogy Magyarország visszanyerhesse a szuverenitását

- szögezi le a kormányfő.