Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

A nemzet nem fog lemondani arról, ami az övé
Ez a nemzet nem fog lemondani arról, ami az övé. Csatlakozzanak hozzájuk legalább ebben az egy dologban!
- mondja a miniszterelnök az ellenzéki képviselőknek
Nemzeti minimum
Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak! Legyen nemzeti minimum, hogy egyetértünk minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében, ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar nép jogát! Szólítsuk fel azokat, akik ezt a vagyont jogtalanul bitorolják, hogy adják vissza azt a magyar nemzetnek!
- mondja Magyar Péter.
Az előző kormány üzleti körei megszállták a kritikus iparágakat
Magyar Péter sorolja az elmúlt időszak visszaéléseit, szerinte az előző kormányhoz kötődő magáncégek megszállták a telekommunikációs szektort és az akkor még működő magyar hadiipart.
Nevezhető az nemzeti kormánynak, mely a kritikusan fontos védelmi és távközlési iparágat kijátsza külföldi kézbe?
- tette fel a kérdést Magyar.
Ezt követően arról beszél, hogy az előző kormányhoz köthető üzleti körök megszállták az ingatlanpiacot, a kommunikációt, a tanácsadási és az egészségügyi üzemeltetést is. Beszéde folytatásában a kormányfő megemlíti a dohány- és haszinókoncessziókat, illetve azt, hogy az előző kormány körei megszállták a kamarákat is.
Magyar Péter percekig sorolja, milyen iparágakat szálltak meg az előző kormány üzleti körei: a felsőoktatást, a könyvkiadást, a reklámipart.
Az utolsó utáni percben jött el a változás tavasszal, hogy Magyarország visszanyerhesse a szuverenitását
- szögezi le a kormányfő.
Súlyosbító tényező, ha a magyarok lopnak tőlünk
Nem az a kérdés, hogy szükség van-e nemzeti tőkére, persze, hogy van. Nem az a kérdés, hogy jó-e, ha a magyar vállalkozások sikeresek, persze, hogy jó. De a magyarokat az nem vigasztalja, hogy nem a külföldiek, hanem a magyarok lopnak tőlük, sőt, ez súlyosbító tényező
- hangsúlyozza Magyar Péter.
A miniszterelnök szerint az elmúlt évek a rendszerváltás óta eltelt időszak legsötétebb rablóprivatizációját hozta olyan emberekkel, akik nulla önerővel állami pénzból lettek százmilliárdosok. Példaként hozta fel az autópálya koncessziót, mellyel kapcsolatban a múlt héten a kormány már megállapította, hogy jogszerűtlen a 35 évre kötött szerződés.
Kétharmados túlárazás, több mint 100 milliárd forint közpénz ellopása egyetlen útszakaszon
- foglalta össze magyar az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését, mellyel kapcsolatban már nyomozást indított a rendőrség.
Mi a magyar érdek?
Sokan vannak, akik azt szeretnék elhitetni a magyarokkal, hogy a jelenlegi kormány célja nem a magyar érdekek védelme - kezdi beszédét Magyar Péter, aki ezt követően az üres ellenzéki padsorokra hívja fel a figyelmet.
Magyar Péter szerint érdemes arról beszélni, mi a magyar érdek. Kiemeli, hogy egy nemzet addig tud fennmaradni, amíg egymás számára ismeretlen embereket közös érdekek miatt köt össze.
A legfőbb ügyész jelöléséről beszél Baka
Az államfő szerint az egész magyar társadalom érdeke az ügyészség megújítása, ezért gondos mérlegelés után nevezi meg jelöltjét a legfőgg ügyészi posztra. Kiemeli, hogy fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség ésd a Központi Nyomozó Főügyészség közti szakmai kapcsolat rendezése, emellett az ügyésszségnek és az NVVH-nak is szorosan és hatékonyan kell együttműködnie a törvényesség és a közvagyon védelme érdekében.
Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van; olyan ügyészségre, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak.
Ma ez a bizalom nincs meg. A bizalmat helyre kell állítani
- fogalmazott az államfő.
Baka András kezdi
Magyar Péter előtt Baka András köztársasági elnök szólal fel a parlamentben. Az államfő arról beszél, hogy kiemelten fontosnak tartja az Alkotmánybíróság hitelességét és függetlenségét, ez nem függhet attól, hogy az Országgyűlés mindenkori többsége megfelelő személyeket jelöl és választ-e meg alkotmánybírónak. Szükséges, hogy a jelölésnek olyan garanciái legyenek, melyek biztosítják, hogy a civil szervezetek véleménye is megjelenjen és megfelelő alkotmánybírókat válasszanak. Szerinte ezt a jövőbeli alkotmányos folyamatban kell megfelelően szabályozni, kiemeli, hogy a jelenlegi átmeneti helyzetben nem akarta ezzel megakasztani a jelölési folyamatot.
Baka András kifogásolta, hogy a parlament előtt lévő törvény részletesen meghatározza, miként választja meg az Alkotmánybíróság saját tagjai közül az elnökét, pedig a testület függetlenségét és működésének autonómiáját jobban erősítette volna, ha a törvény e kérdés rendezését az Alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira, ügyrendjére bízza.
Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter
A héten ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, a hétfő délutáni napirend Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A kormányfő a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan több aktuális kérdést is szóba hoz majd, mint például
- a sztrádakoncesszió,
- a gyermekvédelmi vizsgálat megállapításai,
- a Médiatanács új elnökének megválasztása,
- a legfőbb ügyész megválasztása,
- a költségvetés helyzete.
A miniszterelnök felszólalásáról a Portfolio élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: EU
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