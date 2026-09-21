20°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!
Gazdaság

Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.
Megosztás

A nemzet nem fog lemondani arról, ami az övé

Ez a nemzet nem fog lemondani arról, ami az övé. Csatlakozzanak hozzájuk legalább ebben az egy dologban!

- mondja a miniszterelnök az ellenzéki képviselőknek

Megosztás

Nemzeti minimum

Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak! Legyen nemzeti minimum, hogy egyetértünk minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében, ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar nép jogát! Szólítsuk fel azokat, akik ezt a vagyont jogtalanul bitorolják, hogy adják vissza azt a magyar nemzetnek!

- mondja Magyar Péter.

Megosztás

Az előző kormány üzleti körei megszállták a kritikus iparágakat

Magyar Péter sorolja az elmúlt időszak visszaéléseit, szerinte az előző kormányhoz kötődő magáncégek megszállták a telekommunikációs szektort és az akkor még működő magyar hadiipart.

Nevezhető az nemzeti kormánynak, mely a kritikusan fontos védelmi és távközlési iparágat kijátsza külföldi kézbe?

- tette fel a kérdést Magyar.

Ezt követően arról beszél, hogy az előző kormányhoz köthető üzleti körök megszállták az ingatlanpiacot, a kommunikációt, a tanácsadási és az egészségügyi üzemeltetést is. Beszéde folytatásában a kormányfő megemlíti a dohány- és haszinókoncessziókat, illetve azt, hogy az előző kormány körei megszállták a kamarákat is.

Magyar Péter percekig sorolja, milyen iparágakat szálltak meg az előző kormány üzleti körei: a felsőoktatást, a könyvkiadást, a reklámipart.

Az utolsó utáni percben jött el a változás tavasszal, hogy Magyarország visszanyerhesse a szuverenitását

- szögezi le a kormányfő.

Megosztás

Súlyosbító tényező, ha a magyarok lopnak tőlünk

Nem az a kérdés, hogy szükség van-e nemzeti tőkére, persze, hogy van. Nem az a kérdés, hogy jó-e, ha a magyar vállalkozások sikeresek, persze, hogy jó. De a magyarokat az nem vigasztalja, hogy nem a külföldiek, hanem a magyarok lopnak tőlük, sőt, ez súlyosbító tényező

- hangsúlyozza Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint az elmúlt évek a rendszerváltás óta eltelt időszak legsötétebb rablóprivatizációját hozta olyan emberekkel, akik nulla önerővel állami pénzból lettek százmilliárdosok. Példaként hozta fel az autópálya koncessziót, mellyel kapcsolatban a múlt héten a kormány már megállapította, hogy jogszerűtlen a 35 évre kötött szerződés.

Kétharmados túlárazás, több mint 100 milliárd forint közpénz ellopása egyetlen útszakaszon

- foglalta össze magyar az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését, mellyel kapcsolatban már nyomozást indított a rendőrség.

Megosztás

Mi a magyar érdek?

Sokan vannak, akik azt szeretnék elhitetni a magyarokkal, hogy a jelenlegi kormány célja nem a magyar érdekek védelme - kezdi beszédét Magyar Péter, aki ezt követően az üres ellenzéki padsorokra hívja fel a figyelmet.

Magyar Péter szerint érdemes arról beszélni, mi a magyar érdek. Kiemeli, hogy egy nemzet addig tud fennmaradni, amíg egymás számára ismeretlen embereket közös érdekek miatt köt össze.

Megosztás

A legfőbb ügyész jelöléséről beszél Baka

Az államfő szerint az egész magyar társadalom érdeke az ügyészség megújítása, ezért gondos mérlegelés után nevezi meg jelöltjét a legfőgg ügyészi posztra. Kiemeli, hogy fontos feladat lesz a legfőbb ügyészség ésd a Központi Nyomozó Főügyészség közti szakmai kapcsolat rendezése, emellett az ügyésszségnek és az NVVH-nak is szorosan és hatékonyan kell együttműködnie a törvényesség és a közvagyon védelme érdekében.

Baka András kifejtette, ügyészségre minden demokratikus jogállamnak szüksége van; olyan ügyészségre, amely szakmailag hiteles, intézményileg független, és amelynek pártatlanságában az állampolgárok megalapozottan bízhatnak.

Ma ez a bizalom nincs meg. A bizalmat helyre kell állítani

- fogalmazott az államfő.

Megosztás

Baka András kezdi

Magyar Péter előtt Baka András köztársasági elnök szólal fel a parlamentben. Az államfő arról beszél, hogy kiemelten fontosnak tartja az Alkotmánybíróság hitelességét és függetlenségét, ez nem függhet attól, hogy az Országgyűlés mindenkori többsége megfelelő személyeket jelöl és választ-e meg alkotmánybírónak. Szükséges, hogy a jelölésnek olyan garanciái legyenek, melyek biztosítják, hogy a civil szervezetek véleménye is megjelenjen és megfelelő alkotmánybírókat válasszanak. Szerinte ezt a jövőbeli alkotmányos folyamatban kell megfelelően szabályozni, kiemeli, hogy a jelenlegi átmeneti helyzetben nem akarta ezzel megakasztani a jelölési folyamatot.

Baka András kifogásolta, hogy a parlament előtt lévő törvény részletesen meghatározza, miként választja meg az Alkotmánybíróság saját tagjai közül az elnökét, pedig a testület függetlenségét és működésének autonómiáját jobban erősítette volna, ha a törvény e kérdés rendezését az Alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira, ügyrendjére bízza.

Megosztás

Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter

A héten ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, a hétfő délutáni napirend Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A kormányfő a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan több aktuális kérdést is szóba hoz majd, mint például

  • a sztrádakoncesszió,
  • a gyermekvédelmi vizsgálat megállapításai,
  • a Médiatanács új elnökének megválasztása,
  • a legfőbb ügyész megválasztása,
  • a költségvetés helyzete.

A miniszterelnök felszólalásáról a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Forradalmi döntés készül Magyarországon – Akár napokon belül alapjaiban írhat át mindent az MNB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility