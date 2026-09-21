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Magyar Péter: nem biztos, hogy Szathmáry Zoltán lesz a legfőbb ügyész
Gazdaság

Magyar Péter: nem biztos, hogy Szathmáry Zoltán lesz a legfőbb ügyész

MTI
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Nem látjuk biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján.

A közlemény szerint Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve hétfőn megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát.

Kiemelték, hogy az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő,

alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak.

A jelöltről dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége - hangsúlyozták. A parlament a tervek szerint kedden döntene a jelölésről, kérdés, hogy a kormányfő mostani kijelentése pontosan mit eredményz. Magyar Péter

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nem mondta ki egyértelműen, hogy a tiszás képviselők nem szavazzák meg Szathmáry kinevezését.

Magyar Péter azt mondta: tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte: a Tisza-frakció nem hozott még végleges döntést az ügyben,

de az előzetes információk alapján a rendelkezésünkre álló, a hozzánk eljutott információk alapján azt tudom előzetesen elmondani, hogy nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni a köztársasági elnök úr által jelölt Szathmáry Zoltán ügyész úr.

Magyar Péter azt ígérte: a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a "további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. "De

ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció meg fogja választani

- fogalmazott.

Szathmáry korábban a Miskolci Városi Ügyészségen dolgozott, majd fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként tevékenykedett. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg mint megbízott főosztályvezető ügyészt. Elismert jogi szakember és kutató, szakterülete az információs társadalom, a kiberbűnözés, a hacking, a számítástechnikai bűncselekmények, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai, amelyekről számos könyvet, tanulmányt és szakcikket publikált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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