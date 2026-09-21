Magyarországon ülésezhet a fontos nemzetközi csoport 2027-ben

Az ENSZ-közgyűlés hetében tartott egyeztetésen a résztvevők a térség integrációjának előmozdítását sürgették. A magyar kormány álláspontja szerint a régió biztonsága és fejlődése stratégiai jelentőségű Budapest számára.

A Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja közvetlen magyar érdek, hiszen a térség földrajzilag közel van hozzánk, gazdasági, közlekedési, energetikai és emberi kapcsolatok kötnek össze bennünket

– mutatott rá a külügyminiszter.

Magyarország gyakorlati lépésekkel is támogatja a folyamatot. A Külügyminisztériumban különmegbízott koordinálja a területet, emellett magyar szakértők mind a hat érintett nyugat-balkáni országban segítik az uniós felkészülést. Bár Montenegró és Albánia jelenleg gyorsabb ütemben halad előre, a cél a többi állam csatlakozási folyamatának ösztönzése is, szigorúan érdemalapon.

A csoport legközelebb novemberben, Athénban ül össze, a tárcavezető pedig felajánlotta, hogy 2027-ben Magyarország adjon otthont a találkozónak. A hazai diplomáciai szerepvállalás gyors felértékelődését jelzi, hogy "két hónap alatt a meghívott megfigyelői helytől eljutottunk oda, hogy Magyarország tagként alakítja a közös munkát" – fogalmazott bejegyzésében Orbán Anita.

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala