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Magyarországon ülésezhet a fontos nemzetközi csoport 2027-ben
Gazdaság

Magyarországon ülésezhet a fontos nemzetközi csoport 2027-ben

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Magyarország immár teljes jogú tagként vett részt a "Nyugat-Balkán Barátai" csoport legutóbbi, New York-i ülésén, miután a júliusi római találkozón felkérték az országot a csatlakozásra – számolt be a diplomáciai fejleményről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Az ENSZ-közgyűlés hetében tartott egyeztetésen a résztvevők a térség integrációjának előmozdítását sürgették. A magyar kormány álláspontja szerint a régió biztonsága és fejlődése stratégiai jelentőségű Budapest számára.

A Nyugat-Balkán stabilitása és európai integrációja közvetlen magyar érdek, hiszen a térség földrajzilag közel van hozzánk, gazdasági, közlekedési, energetikai és emberi kapcsolatok kötnek össze bennünket

– mutatott rá a külügyminiszter.

Magyarország gyakorlati lépésekkel is támogatja a folyamatot. A Külügyminisztériumban különmegbízott koordinálja a területet, emellett magyar szakértők mind a hat érintett nyugat-balkáni országban segítik az uniós felkészülést. Bár Montenegró és Albánia jelenleg gyorsabb ütemben halad előre, a cél a többi állam csatlakozási folyamatának ösztönzése is, szigorúan érdemalapon.

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A csoport legközelebb novemberben, Athénban ül össze, a tárcavezető pedig felajánlotta, hogy 2027-ben Magyarország adjon otthont a találkozónak. A hazai diplomáciai szerepvállalás gyors felértékelődését jelzi, hogy "két hónap alatt a meghívott megfigyelői helytől eljutottunk oda, hogy Magyarország tagként alakítja a közös munkát" – fogalmazott bejegyzésében Orbán Anita.

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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