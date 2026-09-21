Már csak két hét: Tótth András energetikai államtitkár is ott lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!

Magyarország energiapolitikájának következő évei meghatározóak lesznek az ország energiaellátásának biztonsága és megfizethetősége szempontjából. Az őszi energetikai csúcskonferenciánkon Tótth András energetikai államtitkár ismerteti a kormány prioritásait, emellett szó lesz a kis moduláris reaktorok hazai jövőjéről, és az orosz gázról való leválás lehetőségeiről is.

A következő évek energetikai döntéseinek tétje, hogy mennyire lesz biztonságos és megfizethető Magyarország energiaellátása. Az importforrások megválasztása, a hazai termelés fejlesztése és a szabályozás iránya a vállalatok hosszú távú terveit is meghatározza.

A magyar energiapolitika következő éveinek prioritásairól Tótth András, Magyarország Kormányának energetikai államtitkára tart előadást.

Ezt követően a konferencia III/B szekciója azt járja körül, hogyan lehet a nagyon volatilis energiapiacon egyszerre kezelni az árkockázatokat és biztosítani az ellátást. A legfőbb kérdés tehát az, hogy mennyit érdemes fizetni a kiszámíthatóságért?

A blokk elején a hosszabb távú energiaellátás egyik lehetséges új technológiája kerül terítékre. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris reaktorok magyarországi jövőjéről tart előadást.

Ezt a REPowerEU-ról és az orosz gázról való leválásról szóló panelbeszélgetés követi. A téma közvetlenül kapcsolódik a vállalatok tervezhetőségéhez: milyen alternatív forrásokra lehet építeni, hogyan változhatnak a beszerzési lehetőségek, és miként egyeztethető össze a függőség csökkentése a versenyképes energiaellátással?

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.

A gyakorlati vállalati megoldások oldaláról Kellényi István, a Bitmist managing partnere és Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere mutat be gáz- és áramoldali Salesforce-bevezetésről szóló esettanulmányt.

A szekció záró paneljében az energiabeszerzés, a kockázatkezelés és a fogyasztásoptimalizálás összefüggéseit vitatják meg a résztvevők:

A beszélgetést Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke moderálja.