Már csak két hét: Tótth András energetikai államtitkár is ott lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!

A következő évek energetikai döntéseinek tétje, hogy mennyire lesz biztonságos és megfizethető Magyarország energiaellátása. Az importforrások megválasztása, a hazai termelés fejlesztése és a szabályozás iránya a vállalatok hosszú távú terveit is meghatározza.
A magyar energiapolitika következő éveinek prioritásairól Tótth András, Magyarország Kormányának energetikai államtitkára tart előadást.
Ezt követően a konferencia III/B szekciója azt járja körül, hogyan lehet a nagyon volatilis energiapiacon egyszerre kezelni az árkockázatokat és biztosítani az ellátást. A legfőbb kérdés tehát az, hogy mennyit érdemes fizetni a kiszámíthatóságért?
A blokk elején a hosszabb távú energiaellátás egyik lehetséges új technológiája kerül terítékre. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris reaktorok magyarországi jövőjéről tart előadást.
Ezt a REPowerEU-ról és az orosz gázról való leválásról szóló panelbeszélgetés követi. A téma közvetlenül kapcsolódik a vállalatok tervezhetőségéhez: milyen alternatív forrásokra lehet építeni, hogyan változhatnak a beszerzési lehetőségek, és miként egyeztethető össze a függőség csökkentése a versenyképes energiaellátással?
A gyakorlati vállalati megoldások oldaláról Kellényi István, a Bitmist managing partnere és Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere mutat be gáz- és áramoldali Salesforce-bevezetésről szóló esettanulmányt.
A szekció záró paneljében az energiabeszerzés, a kockázatkezelés és a fogyasztásoptimalizálás összefüggéseit vitatják meg a résztvevők:
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Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője;
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Fekete Mariann, a SAVENCIA Supply Chain Managere;
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Grébecz Károly, a MEKH Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője;
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Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója;
- Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.;
A beszélgetést Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke moderálja.
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