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Már csak két hét: Tótth András energetikai államtitkár is ott lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!
Gazdaság

Már csak két hét: Tótth András energetikai államtitkár is ott lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!

Portfolio
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Magyarország energiapolitikájának következő évei meghatározóak lesznek az ország energiaellátásának biztonsága és megfizethetősége szempontjából. Az őszi energetikai csúcskonferenciánkon Tótth András energetikai államtitkár ismerteti a kormány prioritásait, emellett szó lesz a kis moduláris reaktorok hazai jövőjéről, és az orosz gázról való leválás lehetőségeiről is.

A következő évek energetikai döntéseinek tétje, hogy mennyire lesz biztonságos és megfizethető Magyarország energiaellátása. Az importforrások megválasztása, a hazai termelés fejlesztése és a szabályozás iránya a vállalatok hosszú távú terveit is meghatározza.

A magyar energiapolitika következő éveinek prioritásairól Tótth András, Magyarország Kormányának energetikai államtitkára tart előadást.

Ezt követően a konferencia III/B szekciója azt járja körül, hogyan lehet a nagyon volatilis energiapiacon egyszerre kezelni az árkockázatokat és biztosítani az ellátást. A legfőbb kérdés tehát az, hogy mennyit érdemes fizetni a kiszámíthatóságért?

A blokk elején a hosszabb távú energiaellátás egyik lehetséges új technológiája kerül terítékre. Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR új piacokért felelős üzletfejlesztési vezetője a kis moduláris reaktorok magyarországi jövőjéről tart előadást.

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Ezt a REPowerEU-ról és az orosz gázról való leválásról szóló panelbeszélgetés követi. A téma közvetlenül kapcsolódik a vállalatok tervezhetőségéhez: milyen alternatív forrásokra lehet építeni, hogyan változhatnak a beszerzési lehetőségek, és miként egyeztethető össze a függőség csökkentése a versenyképes energiaellátással?

Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
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dr. Bacsa György
Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató
MOL-csoport
ügyvezető igazgató
MOL Magyarország
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Balástyai Márk
vezérigazgató
Futureal Energy Partners
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Bali Gábor
ügyvezető
Energiq
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Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
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Bárdi Barnabás CFA
főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Batta Gergő
operatív vezérigazgató-helyettes
MAVIR
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Beck Zsófia
ügyvezető-igazgató partner, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője
Boston Consulting Group (BCG)
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ifj. Chikán Attila
elnök
BCSDH
vezérigazgat
Alteo
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Fehér Róbert
vezérigazgató
8G Energy
alelnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
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Fejes Tibor
kereskedelmi igazgató
Electron Holding Zrt.
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Fekete Mariann
Supply Chain Manager
SAVENCIA
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Grébecz Károly
főosztályvezető (Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Herczeg Sándor
főosztályvezető (Stratégiai Elemzések Főosztálya)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Hiezl Tamás
ügyvezető
CEZ Magyarország
elnök
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
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Alexis Honner
új piacokért felelős üzletfejlesztési vezető
Rolls-Royce SMR
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Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
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Jamniczky Zsolt
vezérigazgató-helyettes
E.ON Hungária Csoport
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dr. Juhász Edit
elnök
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Kádár Márton
kiegyenlítő szolgáltatások fejlesztési osztályának vezetője
MAVIR
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Kellényi István
managing partner
Bitmist
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Kis Ferenc
energetikai mérnök
Európai Beruházási Bank
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Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
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Kulcsárné Dr. Takács Krisztina
pénzügyi igazgató
SolServices Kft.
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Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd, partner
Oppenheim Ügyvédi Iroda
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Maár Péter
projektmenedzser
E.ON
speaker image
Dr. Mátés-Lányi Ákos
partner
Taylor Wessing
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Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Arctic Green Terv
speaker image
Nagy Zsuzsa
ügyvezető igazgató
E.ON Energiamegoldások Kft.
speaker image
Novák Csaba
elnök
Magyar Megújuló Energia Szövetség
speaker image
Racsek Dániel
alapító-ügyvezető
GNX Engineering Kft.
speaker image
Ságodi Attila
elnök-vezérigazgató
Paks II.
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Tokai Magdolna
nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettes
Alteo
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Torda Balázs
vezérigazgató
OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ
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Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tótth András
energetikai államtitkár
Magyarország Kormánya
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Veres Zsolt
országigazgató
Schneider Electric Magyarország
speaker image
Huibert Vigeveno
vezérigazgató
MET Csoport
speaker image
dr. Guntram Würzberg
elnök-vezérigazgató
E.ON Hungária Csoport
ÖSSZES ELŐADÓ 

A gyakorlati vállalati megoldások oldaláról Kellényi István, a Bitmist managing partnere és Maár Péter, az E.ON projektmenedzsere mutat be gáz- és áramoldali Salesforce-bevezetésről szóló esettanulmányt.

A szekció záró paneljében az energiabeszerzés, a kockázatkezelés és a fogyasztásoptimalizálás összefüggéseit vitatják meg a résztvevők:

  • Bali Gábor, az Energiq ügyvezetője;

  • Fekete Mariann, a SAVENCIA Supply Chain Managere;

  • Grébecz Károly, a MEKH Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője;

  • Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója;

  • Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.;

A beszélgetést Hiezl Tamás, a CEZ Magyarország ügyvezetője, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke moderálja.

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