Meddig lehet megmondani, milyen lesz az időjárás? Sokan félreértik a hosszú távú előrejelzések olvasását

Gyakori kritika a meteorológusokkal szemben, hogy még a másnapi időjárást sem képesek tévedhetetlenül megjósolni. Ez bizonyos fokig igaz, hiszen a jelenlegi, 2026-os technológiai feltételek mellett is csupán becsülni tudjuk a légkör aktuális állapotát. A felszíni mérőállomások között hatalmas távolságok vannak, és bár a műholdak sokat segítenek, a távérzékelésnek mindig van hibahatára. Ezt tetézi, hogy a számítógépek csupán közelítőleg képesek leírni a gázok valós viselkedését, és a számítási kapacitás is véges. Ezek a hibaforrások

együttesen teszik lehetetlenné a matematikai értelemben vett, hajszálpontos előrejelzést.

Míg néhány napra előre megmondható, hogy érdemes-e strandra menni, hetekre vagy hónapokra előre már nincs értelme konkrét hőmérsékleti értékekről vagy pontos csapadékmennyiségről beszélni. Ilyenkor a hosszabb időszakokra jellemző trendek válnak fontossá, mint például az, hogy egy aszályos időszak folytatódik-e, vagy csapadékosabbra fordul az idő. Egy átlagember téli vakációjának megtervezéséhez keveset mond, ha januárban a szokásosnál két fokkal melegebb várható, ám egy energetikai vállalat számára ez az információ milliók életét és milliárdos összegeket befolyásolhat a megfelelő őszi gázbeszerzés során.

A komoly szakmai központok éppen ezért a hosszú távú kilátásoknál kizárólag anomália-előrejelzéseket készítenek, vagyis a megszokottól való eltérést vizsgálják. A klimatológiai viszonyítás egyik alapja a rendszeresen frissített harmincéves átlag, amelynek legutóbbi lezárt referencia-időszaka

jelenleg az 1991 és 2020 közötti időszak.

Mivel a hagyományos mérések önmagukban nem adnának teljes képet a világ minden pontjáról, a megfigyeléseket időjárási modellekkel dolgozzák össze. Így részletes, fizikailag következetes múltbeli adatbázis állítható elő, amely az előrejelzések értékelésében is fontos szerepet kap.

A több hónapra előretekintő, szezonális modellek a Föld lassan reagáló rendszereire, leginkább az óceánokra támaszkodnak.

Ennek oka, hogy egy hatalmas, felmelegedett víztömeg nem hűl le egyetlen áthaladó hidegfronttól. Az óceánok jelenlegi állapota ezért a légkör későbbi viselkedéséről is adhat információt. A szakemberek számos lehetséges forgatókönyvet számolnak végig, és ezekből valószínűségeket határoznak meg a várható időjárási mintázatokra.

A siker mércéje ilyenkor nem például a pontos havi csapadékmennyiség eltalálása, hanem az, hogy a rendszer helyesen becsüli-e meg az átlagtól való eltérés irányát és nagyságrendjét. Nem mindegy ugyanis, hogy enyhén szárazabb vagy kifejezetten aszályos időszakot valószínűsít.

A The Weather on Maps meterológusainak tapasztalatai szerint az eredmények vegyesek: a rendszer térségünkben hajlamos felülbecsülni a hőmérsékletet, a nagyobb légköri képződmények elhelyezkedését és az ezekhez kapcsolódó csapadékmintázatokat viszont hatékonyan jelezheti előre. A szezonális előrejelzések tehát hasznos támpontot adhatnak,

de nem egy hónapokra előre megírt, napi bontású időjárás-jelentésként érdemes olvasni őket.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio