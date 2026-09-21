20°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meddig lehet megmondani, milyen lesz az időjárás? Sokan félreértik a hosszú távú előrejelzések olvasását
Gazdaság

Meddig lehet megmondani, milyen lesz az időjárás? Sokan félreértik a hosszú távú előrejelzések olvasását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hosszú távú, hetekre vagy hónapokra előretekintő időjárás-előrejelzések teljesen más értelmezést igényelnek, mint a másnapi prognózisok. Bár a technikai és mérési korlátok miatt a távoli jövő napi szintű pontossággal nem jósolható meg, a lassabban változó földi rendszerek – például az óceánok – vizsgálatával a nagyobb trendek és anomáliák megbízhatóan felvázolhatók, ami kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági és energetikai tervezésben - írja friss elemzésében a The Weather On Maps.

Gyakori kritika a meteorológusokkal szemben, hogy még a másnapi időjárást sem képesek tévedhetetlenül megjósolni. Ez bizonyos fokig igaz, hiszen a jelenlegi, 2026-os technológiai feltételek mellett is csupán becsülni tudjuk a légkör aktuális állapotát. A felszíni mérőállomások között hatalmas távolságok vannak, és bár a műholdak sokat segítenek, a távérzékelésnek mindig van hibahatára. Ezt tetézi, hogy a számítógépek csupán közelítőleg képesek leírni a gázok valós viselkedését, és a számítási kapacitás is véges. Ezek a hibaforrások

együttesen teszik lehetetlenné a matematikai értelemben vett, hajszálpontos előrejelzést.

Míg néhány napra előre megmondható, hogy érdemes-e strandra menni, hetekre vagy hónapokra előre már nincs értelme konkrét hőmérsékleti értékekről vagy pontos csapadékmennyiségről beszélni. Ilyenkor a hosszabb időszakokra jellemző trendek válnak fontossá, mint például az, hogy egy aszályos időszak folytatódik-e, vagy csapadékosabbra fordul az idő. Egy átlagember téli vakációjának megtervezéséhez keveset mond, ha januárban a szokásosnál két fokkal melegebb várható, ám egy energetikai vállalat számára ez az információ milliók életét és milliárdos összegeket befolyásolhat a megfelelő őszi gázbeszerzés során.

A komoly szakmai központok éppen ezért a hosszú távú kilátásoknál kizárólag anomália-előrejelzéseket készítenek, vagyis a megszokottól való eltérést vizsgálják. A klimatológiai viszonyítás egyik alapja a rendszeresen frissített harmincéves átlag, amelynek legutóbbi lezárt referencia-időszaka

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács

Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

Megszólalt Magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolóról

jelenleg az 1991 és 2020 közötti időszak.

Mivel a hagyományos mérések önmagukban nem adnának teljes képet a világ minden pontjáról, a megfigyeléseket időjárási modellekkel dolgozzák össze. Így részletes, fizikailag következetes múltbeli adatbázis állítható elő, amely az előrejelzések értékelésében is fontos szerepet kap.

A több hónapra előretekintő, szezonális modellek a Föld lassan reagáló rendszereire, leginkább az óceánokra támaszkodnak.

Ennek oka, hogy egy hatalmas, felmelegedett víztömeg nem hűl le egyetlen áthaladó hidegfronttól. Az óceánok jelenlegi állapota ezért a légkör későbbi viselkedéséről is adhat információt. A szakemberek számos lehetséges forgatókönyvet számolnak végig, és ezekből valószínűségeket határoznak meg a várható időjárási mintázatokra.

A siker mércéje ilyenkor nem például a pontos havi csapadékmennyiség eltalálása, hanem az, hogy a rendszer helyesen becsüli-e meg az átlagtól való eltérés irányát és nagyságrendjét. Nem mindegy ugyanis, hogy enyhén szárazabb vagy kifejezetten aszályos időszakot valószínűsít.

A The Weather on Maps meterológusainak tapasztalatai szerint az eredmények vegyesek: a rendszer térségünkben hajlamos felülbecsülni a hőmérsékletet, a nagyobb légköri képződmények elhelyezkedését és az ezekhez kapcsolódó csapadékmintázatokat viszont hatékonyan jelezheti előre. A szezonális előrejelzések tehát hasznos támpontot adhatnak,

de nem egy hónapokra előre megírt, napi bontású időjárás-jelentésként érdemes olvasni őket.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Forradalmi döntés készül Magyarországon – Akár napokon belül alapjaiban írhat át mindent az MNB
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility