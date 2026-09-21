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Megjöttek az adatok a kulcsfontosságú útvonalról: a hétvégén alig jutott át áruszállító hajó
Gazdaság

Megjöttek az adatok a kulcsfontosságú útvonalról: a hétvégén alig jutott át áruszállító hajó

MTI
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A hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben az előző hétvége 35 hajójával - derült ki a Kpler hajókövető rendszerének adataiból. A térség olajexportja azonban továbbra sem állt le, Szaúd-Arábia kivitele szeptemberben emelkedett a hajózási adatok szerint.

Az Irán elleni háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy ötödét bonyolító szoroson naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. A látható hajóforgalom azóta töredékére esett vissza, ugyanakkor a közel-keleti olajtermelők továbbra is jelentős mennyiséget szállítanak tartályhajókon, amelyek kikapcsolt jeladóval közlekednek.

A Kpler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás automatikus hajókövető rendszerének adatai szerint

a szeptember 13-án kezdődő héten 13 tartályhajó – többségében nagyon nagy méretű nyersolajszállító hajó – hagyta el a szorost, összesen 34 millió hordó olajjal .

A kivitel felét Szaúd-Arábia, 35 százalékát Irak adta.

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Szaúd-Arábia szeptemberi kőolajexportja az eddigi adatok szerint meghaladta a napi 4 millió hordót, miután augusztusban napi 2,4 millió hordóra esett vissza, ami legalább 2013 óta a legalacsonyabb szint volt. A Hormuzi-szoroson keresztül haladó szaúdi olajszállítás az elmúlt hat napban átlagosan napi 2,9 millió hordót tett ki, szemben az augusztusi napi 700 ezer hordóval.

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