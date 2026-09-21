Megszólalt a Mol az ukrán üzemanyagtárolók ügyében

Mint tegnap kiderült, a Mol és az ukrán Naftogaz szándéknyilatkozatot írt alá a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén üzemanyagtároló kapacitásokat hoznának létre az ukrán piac kiszolgálására. A Mol friss közleménye szerint a technikai, pénzügyi valamint hatósági feltételek vizsgálata akár több évet is igénybe vehet. A vállalat jelezte, hogy a korai szakaszban nem volt szükség a magyar kormányzat bevonására, de az érdemi vizsgálat megindulásával minden szükséges egyeztetést lefolytatnak.

A Mol friss közleményében rámutatott, hogy az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában. Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik.

A Naftogazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik, írják. "A technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket vizsgáljuk és feltérképezzük, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni.

Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet. Az út legelején tartunk, arról állapodtunk meg ukrán partnerünkkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében.

Indoklásuk szerint a jelen stádiumban ezért nem volt szükség arra, hogy a Mol a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba. Amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatnak a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal - írják.

Miről is van szó?

A Naftogaz vasárnapi közleményéből derült ki, hogy a Mol és az ukrán cég a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján írt alá memorandumot arról, hogy

a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására.

Szerhij Fedorenko, a Naftogaz megbízott igazgatósági elnöke a megállapodás bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag-infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszélyeztetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images