Megszólalt Magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolóról

A Tisza-kormány alatt nem fog épülni ilyen tároló, sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol – mondta hétfőn a parlamentben magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolókkal kapcsolatban. A miniszterelnök szerint még az előző kormányzat alatt kezdődött tárgyalás a kérdésben, elfogadhatatlannak nevezte a Mol viselkedését.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az elmúlt napokban a sajtóban elterjedt, hogy Magyarországon épülhetnek ukrán üzemanyagtárolók, erről írt alá együttműködést a Mol és a Naftogaz. A hírrel kapcsolatban hétfőn a Mol is megszólalt, elmondásuk szerint, ha sorra is kerülne egy ilyen beruházás, akkor is évekig tartana annak megvalósítása.

Hernádi Zsolt azt mondta nekem tegnap este telefonon, hogy még az Orbán-kormány felhatalmazásával kezdtek tárgyalni az ukránokkal és az amerikaiakkal – mondta a parlamentben napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, hogy a kormány erről semmilyen tájékoztatást nem kapott. Szerinte

teljességgel elfogadhatatlan a Mol gyakorlata, mostantól elvárom, hogy a cég úgy bánjon a magyar állammal, mint egy 25%-os tulajdonossal. Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk.

Parlamenti felszólalásában a kormányfő leszögezte:

A Tisza kormány alatt ilyen tároló nem épül majd, sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol.

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