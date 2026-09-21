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Megvan az áttörés: fillérekből csinálnak üzemanyagot a műanyag szemétből az amerikai kutatók
Gazdaság

Megvan az áttörés: fillérekből csinálnak üzemanyagot a műanyag szemétből az amerikai kutatók

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Az Oak Ridge-i Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói új eljárást dolgoztak ki a polietilén – a világ egyik legelterjedtebb műanyaga – benzin- és dízelszerű üzemanyaggá alakítására. Az eredményeket a Journal of the American Chemical Society közölte, a technológiára pedig szabadalmi védettséget nyújtottak be - számolt be a Science Daily.

A bevásárlószatyroktól a vágódeszkákig számtalan termékben megtalálható polietilén jelentős része hulladékként végzi. Az ORNL csapata alumínium-kloridot tartalmazó olvadéksókkal kombinálta a műanyagot, így ezek a szervetlen sók egyszerre töltik be a reakcióközeg és a katalizátor szerepét. A kísérletekben

körülbelül 60 százalékos benzinhozamot értek el, viszonylag enyhe reakciókörülmények között.

Az eljárás legfigyelemreméltóbb vonása az alacsony energiaigény. A konverzió 200 Celsius-fok alatt zajlik – ez egy hagyományos sütő hőmérsékletének felel meg –, szemben a pirolízisalapú eljárásokra jellemző 450–500 fokos tartománnyal. Ráadásul nem szükségesek hozzá nemesfém-katalizátorok, szerves oldószerek, külső hidrogénforrás vagy kémiai iniciátor sem, ami jelentősen egyszerűsítheti az ipari méretnövelést.

A kutatók lágyröntgenspektroszkópiával és mágneses magrezonanciával (NMR) feltárták a folyamat mechanizmusát. Megállapították, hogy a töltéssel rendelkező alumíniumatomok három másik atommal kapcsolódva

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erősen savas katalitikus helyeket hoznak létre, amelyek képesek a polietilén hosszú molekulaláncait rövidebb szénhidrogénekre hasítani.

Izotópjelöléssel és neutronszórással azt is kimutatták, hogy az egyszerűbb polimerláncokból inkább benzinszerű, a bonyolultabb szerkezetűekből pedig dízelszerű vegyületek keletkeznek.

A módszernek van ugyanakkor ismert korlátja, mivel az alumíniumalapú katalitikus anyag higroszkópos, vagyis könnyen megköti a nedvességet, ami csökkenti a stabilitását. A kutatók most azt vizsgálják, hogyan lehetne az olvadéksókat halogénekkel vagy szénalapú anyagokkal stabilizálni, hogy a rendszer ellenállóbbá váljon, és az ipari alkalmazáshoz szükséges elválasztási lépések is egyszerűbbé váljanak.

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Címlapkép forrása: David Lees, Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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