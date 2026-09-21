Nagy lépésre szánta el magát a világ egyik legismertebb tésztagyártója

A világ egyik legnagyobb tésztagyártójaként ismert, családi tulajdonban lévő olasz vállalat előrehaladott tárgyalásokat folytat a Marcianise-ben működő gyárának értékesítéséről a helyi rivális Pastificio Liguorival, az Anconában és Bariban található malmait pedig a Molino Casillo malomipari vállalattal adná el.

A cég emellett egy új tésztagyártó központot hoz létre Foggiában, ahol egy 100 millió eurós beruházással épít malmot a már meglévő tésztaüzeme mellé. A projekt átadását 2030-ra tervezik. A Barilla közleménye szerint a fejlesztés jelentős előrelépést hoz a fenntarthatóság, a logisztika és a gyártási hatékonyság terén a belföldi és a nemzetközi piacok kiszolgálásában egyaránt. A vállalat új munkahelyek teremtését ígéri, ám ennek részleteit egyelőre nem közölte.

Az átszervezés hátterében a tésztapiacon tapasztalható egyre erősebb versenynyomás áll.

A Barilla 2025-ös árbevétele az előző évi 4,88 milliárd euróról enyhén, 4,83 milliárd euróra csökkent, miközben a tésztatermékek a forgalom több mint 46 százalékát adták. Éves jelentésében a cég kiemelte, hogy a háztartások szűkülő költségvetése éles árversenyt váltott ki, ami a működés gyors racionalizálását tette szükségessé.

Az árbevétel-csökkenés ellenére a Barilla adózás előtti eredménye 25 százalékkal, 342 millió euróra nőtt, míg a konszolidált adózott eredménye 233 millió eurót ért el, ami több mint 64 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat tavaly 15 üzemmel és malommal rendelkezett Olaszországban, emellett további 15 gyártóegységet működtetett külföldön, többek között Észak-Amerikában, Európában és Oroszországban.

Címlapkép forrása: Stefano Guidi/Getty Images