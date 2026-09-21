Nagy változás jön a horvát boltok árcímkéinél

Horvátországban október 1-jétől új árfeltüntetési szabályok lépnek életbe: a kereskedőknek és szolgáltatóknak az aktuális ár mellett egy korábbi referenciaárat is kötelezően fel kell tüntetniük. Az úgynevezett árhorgonyzás célja, hogy a vásárlók könnyebben átláthassák az árváltozásokat. Az előírás az éttermektől a fodrászatokig minden szolgáltatóhelyre kiterjed. A Horvát Munkaadói Szövetség ugyanakkor aggódik az adminisztratív terhek miatt, és KKV-tesztet sürget a kisebb vállalkozásokra gyakorolt hatások felmérésére.

Horvátországban október 1-jétől új árfeltüntetési szabályok lépnek hatályba, amelyek a kiskereskedelmi vállalkozásokat és a szolgáltatókat egyaránt érintik. A változás lényege, hogy a kereskedőknek az aktuális ár mellett egy korábbi, meghatározott időponthoz kötött referenciaárat is fel kell tüntetniük - írja a Croatia Week.

Az úgynevezett árhorgonyzás célja, hogy a vásárlók könnyebben átláthassák, miként változott egy termék vagy szolgáltatás ára az idő múlásával. Az új szabályozás nem tévesztendő össze a már meglévő előírással, amely akciók esetén a megelőző 30 nap legalacsonyabb árának feltüntetését írja elő, hiszen a két kötelezettséget a kereskedőknek egymástól függetlenül kell teljesíteniük.

Az új előírás ráadásul nem csupán a hagyományos üzletekre vonatkozik, hanem az árfeltüntetési kötelezettség kiterjed a szolgáltatókra is, így az éttermeket, a fodrászatokat és a többi szolgáltatóhelyet egyaránt érinti. A vállalkozásoknak emiatt az árképzési rendszereiket, a címkéiket, a weboldalaikat és egyéb kereskedelmi anyagaikat is hozzá kell igazítaniuk a megváltozott szabályokhoz.

A Horvát Munkaadói Szövetség (HUP) aggodalmát fejezte ki az intézkedés okozta adminisztratív és technikai terhek miatt, amelyek különösen a mikro- és kisvállalkozásokat érintik súlyosan. A szervezet azt kéri, hogy a bevezetés előtt végezzenek KKV-tesztet annak felmérésére, hogy a költségek és az adminisztrációs követelmények arányosak-e a kisebb cégek teherbíró képességével, emellett egyértelmű útmutatást és elegendő felkészülési időt sürgetnek.

Az intézkedés szerves része annak a szélesebb körű horvát törekvésnek, amely az ártranszparencia javítását és az ármozgások nyomon követését célozza.

A fogyasztók számára októbertől a legszembetűnőbb változás az lesz, hogy az üzletekben és a szolgáltatóhelyeken egy további árinformációval is találkoznak majd.

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