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Nagyon régen látott csúcsra lőtt a dízelár, itt a kormányzati beavatkozás Csehországban
Gazdaság

Nagyon régen látott csúcsra lőtt a dízelár, itt a kormányzati beavatkozás Csehországban

MTI
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A cseh kormány október elsejétől újra szabályozza az üzemanyagok árait: a pénzügyminisztérium naponta határozza meg a maximális árakat a tőzsdei árak alapján. A döntés értelmében csökken a gázolaj forgalmi adója, míg a benziné változatlan marad. Emellett a kormány rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra, megadóztatva a tavalyi nyereségükhöz képest keletkezett többletet. Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a benzin- és gázolajárak 2022 óta nem látott szintre emelkedtek Csehországban.

Október elsejétől újra szabályozni fogja az üzemanyagok árát a cseh kormány hétfői döntése szerint. Hasonlóan a tavaszi szabályozáshoz

a pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait a tőzsdei árak alakulásának függvényében.

Egyúttal a szabályozás keretében a kormány októbertől csökkenti a gázolaj forgalmi adóját, míg a benzin esetében ez nem változik - közölte Alena Schillerová pénzügyminiszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón.

A tárcavezető szerint októbertől a kormány rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra, megadóztatja nyereségüknek a tavalyi nyereséghez viszonyított többletét.

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