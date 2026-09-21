NASA: 2010-ben furcsa változás indult be az Északi-sarkon

A kutatók az 1979 és 2023 közötti műholdas megfigyeléseket elemezték, nyomon követve, hogy a tengeri jég mikor kezd olvadni tavasszal, és mikor fagy újra ősszel. Az eredmények szerint az olvadási időszak megnyúlásáért nem a korábbra tolódó tavaszi olvadás, hanem elsősorban az őszi visszafagyás egyre későbbre tolódása tehető felelőssé.

A változások döntő része 2010 előtt zajlott le.

A jelenség hátterében az Arktisz energiaegyensúlyának átalakulása áll. A 2000-es évek gyors jégvesztése során a visszahúzódó jégtakaró alól feltáruló, sötétebb óceáni felszín több napfényt nyelt el, ami késleltette a visszafagyást, és tovább nyújtotta az olvadási szezont. 2010 óta azonban a megváltozott felhőzeti mintázatok csökkentették az Északi-jeges-tengert érő napsugárzás mennyiségét, ami stabilizálta az olvadási időszak hosszát – noha évről évre továbbra is jelentős ingadozások tapasztalhatók.

A tanulmány rámutat, hogy a ma jellemző sarkvidéki jég fiatalabb és vékonyabb a korábban elterjedt, többéves jégrétegnél, így sokkal érzékenyebben reagál a felhőzet, a viharok és a szelek változásaira.

Az olvadási időszak hossza ma már sokkal inkább függ a légköri hatásoktól, amelyek azért játszanak nagyobb szerepet, mert a jég eleve vékonyabb és sebezhetőbb

– mondta Linette Boisvert, a tanulmány társszerzője, a NASA Goddard Űrkutatási Központjának jégkutatója.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a látszólagos stabilizáció átmeneti is lehet. Grönlandtól északra és a Kanadai-sarki-szigetvilág térségében még mindig található vastag, többéves jég, aminek a további elvékonyodása újabb gyors jégvesztési hullámot indíthat el. Az Arktisz továbbra is csaknem négyszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál, a megmaradt jégtakaró pedig lényegesen vékonyabb a néhány évtizeddel ezelőtti állapotnál.

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