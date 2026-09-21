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Nem halogathatják tovább a műtéteket: hatalmas könnyítés jön a túlsúlyos betegeknek
Gazdaság

Nem halogathatják tovább a műtéteket: hatalmas könnyítés jön a túlsúlyos betegeknek

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Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, így a jövőben a magas testtömegindex (BMI) önmagában nem jelenthet akadályt a csípő- és térdízületi protézisműtéteknél. A kormány felülírja a 2025 áprilisa óta érvényben lévő szigorú szabályozást, amely eddig inaktív státuszba helyezte az érintett betegeket a várólistákon - írta meg a Telex.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlésben jelentette be, hogy eltörlik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tavaly bevezetett előírását. A korábbi szabályzat értelmében a 35-ös BMI feletti páciensek csak sikeres fogyás után eshettek át a beavatkozáson. A tárcavezető dilettánsnak, diszkriminatívnak és kontraproduktívnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével megalkotott protokollt, és hangsúlyozta, hogy a műtétek hosszas halasztása gyakran súlyos egészségügyi következményekkel jár.

Az új irányelvek szerint a beavatkozásról a jövőben a kezelőorvos, az operáló orvoscsoport és a kórház hozhat döntést.

Ha egy intézményben nem vállalják a magasabb testtömegindexű beteg operációját, a pácienst egy megfelelően felszerelt centrumkórházba kell átirányítani.

A szakma képviselői egyetértenek abban, hogy az elhízás nem jelenthet automatikus kizáró okot. Szendrői Miklós, a Magyar Ortopéd és Traumatológus Társaság Ortopédiai Tagozatának elnöke rámutatott, hogy megfelelő általános egészségi állapot mellett eddig is elvégezhetők lettek volna a beavatkozások, akár a 40 feletti BMI-vel rendelkező betegeknél is.

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Zahár Ákos, a várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztos szintén megerősítette, hogy bár az extrém túlsúly növeli a kockázatokat, a műtét az orvos és a beteg közös döntése alapján elvégezhető. Ilyen esetekben a páciensnek tudomásul kell vennie a megnövekedett kockázatot, miközben az orvossal együttműködve törekednie kell az olyan módosítható kockázati tényezők javítására, mint a vércukorszint, a dohányzás vagy a testsúly. A miniszteri biztos idén novemberben további szakmai egyeztetéseket folytat majd az ellátási protokollok részleteiről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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