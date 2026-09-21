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Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága
Gazdaság

Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága

MTI
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Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére az Országgyűlés szakbizottsága hétfőn.

Tizenegy jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra.

A bizottság munkájában részt vevő szakmai testületek

a tizenegy pályázó közül négy - Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba – jelölését támogatták.

A médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a művelődési bizottság elé terjeszti, amely még hétfőn személyesen meghallgatja Polyák Gábor elnökjelöltet.

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Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember, az ELTE Médiakutatási Intézetének professzora. 2009-ben Sólyom László köztársasági elnök és Bajnai Gordon miniszterelnök az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének jelölte. Megválasztásáról végül az Országgyűlés nem szavazott.

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