Rendkívüli bejelentés: a Tisza valószínűleg nem szavazza meg a legfőbb ügyész jelöltet

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte a legfőbb ügyészi tisztségre. A jelölésről szóló döntés közvetlenül a Tisza frakcióülésének kezdetekor érkezett meg, így a képviselőcsoportnak egyelőre csak előzetes egyeztetésre volt lehetősége az államfő javaslatáról. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják a köztársasági elnök alkotmányos jogát és kötelességét a legfőbb ügyész jelölésére, ugyanakkor a frakció még nem hozott végleges döntést a szavazásról.
Az előzetes információk alapján a képviselőcsoport nem tartja valószínűnek a jelölt támogatását.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján jelenleg nem látjuk esélyét annak, hogy a Tisza frakció biztosítsa a megválasztáshoz szükséges feles vagy kétharmados többséget az államfő jelöltjének
– fogalmazott a miniszterelnök.
A Tisza frakció a frakcióülést követően, a jelölttel kapcsolatos további információk részletes megvizsgálása után alakítja ki és teszi közzé végleges álláspontját.
Bujdosó Andrea frakcióvezető megerősítette, hogy
a csoport csak a hétfői ülésén értesült a jelölésről, és bár nem fogadták kitörő örömmel a hírt, érdemben még nem vitatták meg a témát.
Baka András hétfőn jelentette be, hogy a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezető Szathmáry Zoltánt javasolja a posztra. Az államfő az Országgyűlésben azzal indokolta döntését, hogy bár az ügyészség társadalmi és szakmai megbecsültsége mélypontra jutott, a szervezetet szerinte csak egy belülről érkező, vezetői tapasztalattal rendelkező szakember tudja megfelelően irányítani. A jelölést ugyanakkor az Ügyvédkör elnöke, Horváth Lóránt azonnal élesen bírálta, mondván, mivel Szathmáry a korábbi vezetés alatt is osztályvezető volt, a kinevezésétől nem várható érdemi változás az ügyészség működésében.
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Szathmáry Zoltánról van szó.
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