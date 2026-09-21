Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács

A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait
Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanács-elnökké választását az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfői budapesti ülésén. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakember szintén megkapta a testület támogatását.
Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!
Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.
Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt
Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya hétfőn.
Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 éves autópálya-koncessziós szerződést, amelyet az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartanak. A döntés hátteréről és a részletekről a tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben számolt be.
Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága
Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére az Országgyűlés szakbizottsága hétfőn.
Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András
A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek - közölte a Sándor-palota az MTI-vel hétfőn.
Vádat emelt az ügyészség: rács mögé kerülhet a volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse
Letöltendő börtönbüntetést kért a Debreceni Járási Ügyészség Tasó László volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccsére és annak volt feleségére különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt. A vád szerint a pár több mint 168 millió forintot emelt ki jogtalanul a nyíradonyi önkormányzati vagyonkezelőből, az összeget pedig saját cégeiknek és egy strómannak juttatták - tudósított a 444.hu.
Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Hétfőn 13 órától a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament plenáris ülése, ami kedd reggel folytatódik. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett kedden megválasztják a Médiatanács új elnökét és tagjait.
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