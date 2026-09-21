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Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács

Portfolio
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Ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak - mondta hétfőn a parlamentben Magyar Péter az előző kormány üzleti érdekeit bírálva. A kormányfő hosszan sorolta, milyen iparágakat uralt le az előző politikai elit, szerinte a magyar érdek védelme kulcsfontosságú.
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A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait

Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanács-elnökké választását az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfői budapesti ülésén. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakember szintén megkapta a testület támogatását.

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A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait
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Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.

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Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!
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Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya hétfőn.

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Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt
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Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 éves autópálya-koncessziós szerződést, amelyet az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartanak. A döntés hátteréről és a részletekről a tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben számolt be.

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Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
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Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága

Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére az Országgyűlés szakbizottsága hétfőn.

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Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága
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Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek - közölte a Sándor-palota az MTI-vel hétfőn.

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Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András
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Vádat emelt az ügyészség: rács mögé kerülhet a volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse

Letöltendő börtönbüntetést kért a Debreceni Járási Ügyészség Tasó László volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccsére és annak volt feleségére különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt. A vád szerint a pár több mint 168 millió forintot emelt ki jogtalanul a nyíradonyi önkormányzati vagyonkezelőből, az összeget pedig saját cégeiknek és egy strómannak juttatták - tudósított a 444.hu.

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Vádat emelt az ügyészség: rács mögé kerülhet a volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse
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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Hétfőn 13 órától a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament plenáris ülése, ami kedd reggel folytatódik. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett kedden megválasztják a Médiatanács új elnökét és tagjait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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