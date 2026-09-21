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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Gazdaság

Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Portfolio
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Hétfőn és kedden ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, melyen napirend előtt szólal fel Magyar Péter miniszterelnök. Kedden a képviselők megválasztják a Médiatanács elnökét és tagjait is, akik leteszik az esküt.

Hétfőn 13 órától a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament plenáris ülése, ami kedd reggel folytatódik. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett kedden megválasztják a Médiatanács új elnökét és tagjait.

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