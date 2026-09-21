Tisza-kormány: nem támogatják a legfőbbügyész-jelöltet, nyomoznak az M6-os ügyében

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes New Yorkban, az ENSZ magas szintű hetének kezdetén a V4-ek és India találkozóján egyeztet Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel. A tárgyalások a kereskedelemre, a technológiára, az innovációra, a kutatás-fejlesztésre és a vízgazdálkodásra is kiterjednek.

Orbán Budapestre hívta indiai kollégáját, míg ő jövő márciusra kapott meghívást Újdelhibe, a Raisina Dialogue-ra, India külügyminisztériumának geopolitikai és geoökonómiai konferenciájára, ahol meghívott előadóként vesz részt.