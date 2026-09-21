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Tisza-kormány: nem támogatják a legfőbbügyész-jelöltet, nyomoznak az M6-os ügyében
Gazdaság

Tisza-kormány: nem támogatják a legfőbbügyész-jelöltet, nyomoznak az M6-os ügyében

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Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza frakció a jelenlegi információk alapján nem szavazza meg a köztársasági elnök által legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánt. A miniszterelnök az állítólagos ukrán üzemanyagtárolók ügyében azt mondta, a Tisza-kormány alatt sem a magyar–ukrán határnál, sem máshol nem épül ilyen létesítmény, a tárgyalások szerinte még az előző kormányzat alatt kezdődtek, a Mol viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte. Megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályai, több feladat kerül a szakági szövetségekhez, és megszűnik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe. Az Országgyűlés művelődési bizottsága támogatta Polyák Gábor médiatanács-elnökké választását, valamint a kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakembert is. A BRFK hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt nyomozást folytat az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban.
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Orbán Anita: Budapestre hívta az indiai külügyminisztert

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes New Yorkban, az ENSZ magas szintű hetének kezdetén a V4-ek és India találkozóján egyeztet Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszterrel. A tárgyalások a kereskedelemre, a technológiára, az innovációra, a kutatás-fejlesztésre és a vízgazdálkodásra is kiterjednek.

Orbán Budapestre hívta indiai kollégáját, míg ő jövő márciusra kapott meghívást Újdelhibe, a Raisina Dialogue-ra, India külügyminisztériumának geopolitikai és geoökonómiai konferenciájára, ahol meghívott előadóként vesz részt.

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Rendkívüli bejelentés: a Tisza valószínűleg nem szavazza meg a legfőbb ügyész jelöltet

Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Tisza frakció a jelenlegi információk alapján nem fogja megszavazni a köztársasági elnök által legfőbb ügyésznek jelölt dSzatmári Zoltánt.

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Rendkívüli bejelentés: a Tisza valószínűleg nem szavazza meg a legfőbb ügyész jelöltet
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Magyarországon ülésezhet a fontos nemzetközi csoport 2027-ben

Magyarország immár teljes jogú tagként vett részt a "Nyugat-Balkán Barátai" csoport legutóbbi, New York-i ülésén, miután a júliusi római találkozón felkérték az országot a csatlakozásra – számolt be a diplomáciai fejleményről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-oldalán.

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Magyarországon ülésezhet a fontos nemzetközi csoport 2027-ben
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Megszólalt Magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolóról

A Tisza-kormány alatt nem fog épülni ilyen tároló, sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol – mondta hétfőn a parlamentben magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolókkal kapcsolatban. A miniszterelnök szerint még az előző kormányzat alatt kezdődött tárgyalás a kérdésben, elfogadhatatlannak nevezte a Mol viselkedését.

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Megszólalt Magyar Péter az állítólagos ukrán üzemanyagtárolóról
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Alapjaiban írja át a kormány a magyarországi spotrendezvények szervezését is

Megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok: a cél, hogy követhetőbb legyen a közpénz útja és felhasználása. Több feladatot kapnak a szakági szövetségek, megszűnik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe – olvasható a kormány oldalán megjelent közleményben.

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Alapjaiban írja át a kormány a magyarországi spotrendezvények szervezését is
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A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait

Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanács-elnökké választását az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfői budapesti ülésén. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakember szintén megkapta a testület támogatását.

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A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait
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Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!

Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.

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Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak!
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Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya hétfőn.

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Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt
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Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 éves autópálya-koncessziós szerződést, amelyet az átvilágítások alapján súlyosan túlárazottnak és jogszerűtlennek tartanak. A döntés hátteréről és a részletekről a tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben számolt be.

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Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
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Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága

Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére az Országgyűlés szakbizottsága hétfőn.

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Polyák Gábort javasolja a Médiatanács elnökének a parlament szakbizottsága
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Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek - közölte a Sándor-palota az MTI-vel hétfőn.

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Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András
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Vádat emelt az ügyészség: rács mögé kerülhet a volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse

Letöltendő börtönbüntetést kért a Debreceni Járási Ügyészség Tasó László volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccsére és annak volt feleségére különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt. A vád szerint a pár több mint 168 millió forintot emelt ki jogtalanul a nyíradonyi önkormányzati vagyonkezelőből, az összeget pedig saját cégeiknek és egy strómannak juttatták - tudósított a 444.hu.

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Vádat emelt az ügyészség: rács mögé kerülhet a volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse
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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Hétfőn 13 órától a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament plenáris ülése, ami kedd reggel folytatódik. A képviselők a következő napokban döntenek többek között az orvosok kötelező kamarai tagságáról, emellett kedden megválasztják a Médiatanács új elnökét és tagjait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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