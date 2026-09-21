Újabb bizonyítékokat mutatott be Vitézy Dávid az M6-os autópálya-koncesszió kapcsán

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter dokumentumokkal cáfolta a korábbi kormányzati érvelést az MKIF-nek átadott autópálya-üzemeltetési megbízás kapcsán. Egy idei februári tárgyalási jegyzőkönyv bizonyítja, hogy az átadás-átvételi egyeztetések már zajlottak, a szerződés árazása pedig a korábbi 44 milliárd helyett 149 milliárd forintra nőtt – miközben az új üzemeltető maga is elismerte, hogy a korábbi partner műszaki színvonala azonos vagy magasabb volt az övékénél. A miniszter szerint a dokumentumok egyértelműen bizonyítják a túlárazást és a magyar adófizetőknek okozott jelentős vagyoni kárt. A Fidesz válaszában hazugsággal vádolta Vitézyt, tagadta a túlárazást és a koncesszió létezését is, az ügyet pedig a külföldi kézre játszás narratívájába helyezte.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek cáfolják a döntéssel kapcsolatos ex-kormányzati érvelést. Az egyik cáfolat arra a korábbi állításra vonatkozik, miszerint a megbízást valójában át sem adták az MKIF-nek, és a folyamat a választások miatt félbeszakadt. Ezzel szemben egy idén februári tárgyalási jegyzőkönyv azt igazolja, hogy az akkori, közlekedésért felelős tárca már az

átadás-átvétel részleteiről egyeztetett a korábbi üzemeltetővel, az M6 Duna Konzorciummal, valamint az új koncessziós partnerrel.

A másik vitás pont a szerződés árazása. Míg a korábbi üzemeltető 11 évre 44 milliárd forintért végezte volna a feladatot, addig az MKIF-fel 149 milliárd forintos keretösszegről állapodtak meg. A drágulást korábban azzal indokolták a döntéshozók, hogy az új partner magasabb minőségű burkolatfenntartást vállalt. A bemutatott emlékeztető szerint azonban maga az új üzemeltető is elismerte, hogy a korábbi partner által biztosított műszaki színvonal megegyezett az övékével, sőt esetenként meg is haladta azt.

A jegyzőkönyv szerint az

MKIF megerősítette, hogy az M6 Duna pályaburkolat-követelmények a főpálya vonatkozásában azonosak vagy magasabbak, mint az MKIF részére előírtak.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a dokumentumok egyértelműen bizonyítják a túlárazást és a magyar adófizetőknek okozott jelentős vagyoni kárt. A miniszter felszólította az érintett politikusokat és véleményvezéreket, hogy ne mentegessék tovább a szerződést, hanem vállalják a felelősséget a döntésért.

A Fidesz válaszában jelezte: szerintük Vitézy Dávid hazudik, és azt kérték, hogy "mellébeszélés helyett mutassa be a koncessziót létesítő kormánydöntést". Az egykor volt kormánypárt egyszerre tagadta a túlárazást és a koncesszió létezését is. A Fidesz közleménye hangsúlyozta, szerintük az egész hátterében az autópálya-koncesszió külföldi kézre játszása áll.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio