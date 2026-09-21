Újabb fordulat a magyar autópálya-vitában: súlyos tévedéssel vádolják Vitézy Dávidot

Egyre több a fordulat a Vitézy Dávid kontra MKIK Kft. vitájában, ezúttal az utóbbi hívta fel a figyelmet egy részletre az autópálya-koncessziókkal kapcsolatban. A hetek óta tartó üzengetés újabb körét a szerződésbe foglalt minőségi követelmények okozták. A cég szerint a miniszter olyan adatokat hasonlított össze korábban, amelyeket valójában nem lehet. Az MKIF szerint Vitézy a visszaadási adatokat írta, míg esetükben az üzemeltetési adatokról van szó.
A cég szerint a kettőt nem lehet összevetni, mivel a visszaadási követelmények minden esetben jóval szigorúbbak, mint az üzemeltetésiek.
Azt is hangsúlyozzák, hogy esetükben a csomópontokban is garantálniuk kellett a minőséget, míg ugyanez a koncesszorra nem igaz.
A miniszter ma délelőtt osztott meg információkat a koncesszióval kapcsolatban, akkor azt hangsúlyozta, hogy azonos, vagy a korábbinál magasabb műszaki tartalom mellett harmadannyiért vállalta az új koncesszor az üzemeltetést, 149 milliárd helyett 44 milliárd forintért. Az MKIF nem akarja annyiban hagyni az ügyet, az üzengetés a kormány és a vállalat között már régóta zajlik, miután Vitézy visszatérően jelentős túlárazásról beszél, addig a cég ezt tagadja, és a műszaki tartalomra helyezik a hangsúlyt.
Címlapkép forrása: EU
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