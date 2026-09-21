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Üzemanyagár-támogatások: sorra dőlnek a világon, egyre feszítettebbek a költségvetések
Gazdaság

Üzemanyagár-támogatások: sorra dőlnek a világon, egyre feszítettebbek a költségvetések

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Az energiaválság mélyülésével világszerte egyre több kormány kényszerül az üzemanyag-támogatások bevezetésére vagy kiterjesztésére, ami súlyos terhet ró az amúgy is feszített államháztartásokra. A Brent nyersolaj hordónkénti ára a múlt héten megközelítette a 110 dollárt, miközben a közel-keleti konfliktus tovább destabilizálja az energiapiacokat – számolt be a Financial Times.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján

az üzemanyag-támogatást bevezető országok száma négy hónap alatt több mint a duplájára, 16-ról 38-ra nőtt szeptember elejére.

Az energiaadókat csökkentő kormányok száma 40-ről 57-re emelkedett, a fogyasztókat valamilyen formában segítő országoké pedig 56-ról 94-re ugrott.

Franciaország a múlt héten meghosszabbította a sokat autózók számára nyújtott támogatást, amelyet eredetileg szeptember végén kívántak kivezetni. Friedrich Merz német kancellár szintén ígéretet tett az üzemanyagárak miatt nehéz helyzetbe került autósok megsegítésére. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham miniszterelnökre nehezedik nyomás, hogy legalább az alacsony jövedelmű háztartásokat támogassa. A brit háztartások energiaszámlái októberben 4 százalékkal emelkednek, míg az EDF energiaszolgáltató januárra további 26 százalékos drágulást vetít előre.

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A beavatkozások tovább növelik a költségvetési nyomást egy olyan időszakban, amikor a globális kötvénypiacok gyengélkednek, az amerikai állampapírhozamok 2007 óta nem látott csúcsra emelkedtek, az infláció pedig szárnyal. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa pénteken figyelmeztette a tagállamokat, hogy

a kötvényhozamok érzékelhető emelkedésére fegyelmezett költségvetési politikával kell válaszolniuk.

Az IMF szintén arra szólította fel a kormányokat, hogy az energetikai beavatkozások maradjanak célzottak és időben korlátozottak.

Európa különösen sebezhető helyzetben van, mivel rekordalacsony gázkészletekkel lép be a téli időszakba; a tárolókban lévő gázmennyiség normál esetben a téli felhasználás mintegy harmadát fedezi. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a G7-országok a következő hetekben megvitatják a stratégiai olaj- és üzemanyag-tartalékok újabb felszabadítását.

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Délkelet-Ázsiában Indonézia, Malajzia és Thaiföld egyaránt támogatja az üzemanyagárakat, ami az olajár emelkedésével egyre nagyobb költségvetési terhet jelent számukra. A Fülöp-szigeteken – amely olajszükségletének csaknem 95 százalékát a Közel-Keletről fedezi – a közlekedési ágazat dolgozói tüntetéseken követelnek állami segítséget. Botswana pénzügyminisztere és alelnöke, Ndaba Gaolathe elmondta, hogy kormánya kénytelen volt az üzemanyagadó csökkentésével beavatkozni, miután az infláció meghaladta a jegybanki célsávot.

Az Egyesült Államok sem úszta meg a piaci hatásokat:

a gázolaj ára a múlt héten gallononként megközelítette a 6,45 dollárt, ami 70 százalékos emelkedést jelent a februári iráni támadások óta.

Donald Trump elnök felvetette a szövetségi benzinjövedéki adó felfüggesztését, ehhez azonban kongresszusi jóváhagyás szükséges. Bár egyes amerikai államok már bevezettek adókedvezményeket, szövetségi szintű támogatásról egyelőre nem született döntés.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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