650 ezer forintos gázszámlával sokkoltak egy magyar családot

650 ezer forintos összegről kapott gázszámlát egy rábapatonyi család, az áprilistól júliusig tartó időszak után, amikor alig használták a gázt. A szolgáltató végül elismerte, hogy hibázott és újraszámolja a számlát.

A gázt az adott időszakban legfeljebb főzéshez és melegvíz előállításhoz használták, mégis a családnak több mint ezer köbméteres fogyasztást számláztak ki. A levelezés és telefonálgatás hónapokon át tartott - hangzott el az RTL Híradóban.

Az érintett család kezdetben nem értette, hogyan jött ki a szolgáltatónál ez a magas összeg. A történet tavaly márciusban kezdődött, egy átírás után.

Végül kiderült, hogy a szolgáltató rosszul számolt, a télen elfogyasztott gáz egy részét is április és július közötti időszakra számolták el,

ezért jelent meg a magas fogyasztás a számlán.

Azt ígérték a családnak, hogy október elején újra értesítik őket, és közlik velük, mennyit kell majd ténylegesen fizetniük. A csatorna kereste az érintett szolgáltatót, de az adásig nem kaptak választ.

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