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A fiatalok leteszik a poharat, de egy másik korosztály veszélyes útra lépett az Egyesült Államokban
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Egy friss, az Annals of Internal Medicine című szaklapban megjelent amerikai kutatás szerint 2022 és 2024 között a koronavírus-járvány okozta kiugrás óta először csökkent az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban. A mérséklődés ugyanakkor korántsem egyenletes, az 50–64 éves korosztályban ugyanis épp ezzel ellentétes folyamat rajzolódik ki - írta meg a CNN.

A vizsgálat több mint 114 ezer válaszadó adatait dolgozta fel a National Health Interview Survey 2018 és 2024 közötti adatfelvételei alapján. Az eredmények szerint a felnőttek körében az alkoholt fogyasztók aránya közel 2 százalékkal, a nagyivóké pedig több mint 8 százalékkal csökkent 2022 és 2024 között. A visszaesés mindkét nemnél megfigyelhető volt, a férfiaknál az általános fogyasztás, a nőknél pedig a túlzott alkoholfogyasztás mérséklődött nagyobb mértékben.

A mutatók mindezzel együtt továbbra is meghaladják a pandémia előtti, 2018-as szintet.

A kutatás szerzője, Brian P. Lee, a Dél-kaliforniai Egyetem hepatológusa és májtranszplantációs szakorvosa a járvány alatt tapasztalta, hogy a rendelőjébe egyre fiatalabb, akár a húszas éveikben járó, alkoholos májbetegséggel küzdő páciensek kerültek, ami korábban nem volt jellemző.

A generációs bontás figyelemre méltó különbségeket mutat.

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A Z generáció, vagyis a 18–29 évesek körében az alkoholfogyasztás több mint 5 százalékkal esett vissza, míg a millenniálisok (30–49 évesek) körében a nagyivás 17 százalékkal csökkent. Lee szerint ebben szerepet játszhat a józanságot előtérbe helyező kulturális mozgalom terjedése, az alkohol egészségügyi kockázataival kapcsolatos tudatosság növekedése, valamint az is, hogy a fiatalabbak egy része más szerekre, például kannabiszra vált át.

Ezzel szemben az 50–64 éves korosztály, azaz az X generáció tagjai és a legfiatalabb baby boomerek körében az alkoholfogyasztás tovább emelkedett.

A túlzott alkoholfogyasztás ebben a csoportban 2018 és 2024 között több mint 36 százalékkal nőtt. Ez különösen aggasztó fejlemény, mivel az alkoholos májzsugor diagnózisát jellemzően az ötvenes éveikben járóknál állítják fel, és a máj ebben az életkorban már sérülékenyebb. Az amerikai statisztikák szerint az 50–64 évesek több mint kétszer nagyobb eséllyel halnak meg krónikus alkoholártalom, mint heveny alkoholmérgezés következtében.

Jagpreet Chhatwal, a Massachusetts General Hospital technológiaértékelési intézetének igazgatója, hangsúlyozta, hogy célzott beavatkozásokra van szükség ebben a magas kockázatú korcsoportban. Mint mondta, a viselkedésterápiás módszerek hatékonyak lehetnek, ám a legnagyobb kihívást a visszaesés megelőzése jelenti. Lee hozzátette, az X generáció tagjai olyan időszakban szocializálódtak, amikor az esti néhány pohár ital a felnőtt élet természetes része volt, ezért különösen fontos lenne a célzott tájékoztatás arról, hogy mi számít valójában túlzott alkoholfogyasztásnak, és az milyen egészségügyi következményekkel jár.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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