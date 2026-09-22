Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét

A képviselőcsoport a reggeli egyeztetésén hozta meg a döntést, miszerint

nem támogatják az államfő által javasolt személy kinevezését a vádhatóság élére.

A frakció szerint az igazságszolgáltatás zavartalan működéséhez elengedhetetlen, hogy a tisztséget egy széles körben elfogadott szakember töltse be.

Magyar Péter a döntés bejelentése mellett közvetlenül a Sándor-palotához fordult, sürgetve az eljárás felgyorsítását.

Tisztelettel kérjük, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A Sándor-palota hétfői közleménye szerint az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak. Szathmáry korábban a Miskolci Városi Ügyészségen dolgozott, majd fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként tevékenykedett. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg mint megbízott főosztályvezető ügyészt.

Korábbi elemzésünkben részletesen írtunk arról, hogy a legfőbb ügyész megválasztása Magyarországon alapvetően két alkotmányos szereplő együttműködését igényli. A tisztség betöltésére ugyanis a rendszerváltás óta az államfő tesz személyi javaslatot, de az Országgyűlés kezében van a megválasztás lehetősége. Az eredeti elképzelés a két intézmény konszenzusára épített, ugyanakkor a politikai gyakorlat azt mutatta, hogy a köztársasági elnöki jelölés vált súlytalanná a folyamatban. Magyar Péter mostani bejelntése egyértelművé tette, hogy az Országgyűlés szerepe továbbra sem szorul háttérbe az új ügyészi felsővezető kiválasztásánál, noha a Tisza nyilatkozatai, eddigi közjogi szereplőválasztáshoz való hozzáállása alapján felmerült ennek lehetősége is.

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