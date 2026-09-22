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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált
Gazdaság

Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált

Portfolio
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Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. Az indoklás szerint a rendszer sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot, ezért a testület 2026. december 31-i hatállyal megsemmisítette a kapcsolódó költségvetési és rendeleti előírásokat - hirdette ki az Alkotmánybíróság, amire Karácsony Gergely főpolgármester  a Facebook-oldalán reagált is.

Az eljárást kezdeményező önkormányzat a 2025-ös központi költségvetés azon rendelkezését kifogásolta, amely a hozzájárulás megállapítását kivonta az általános közigazgatási rendtartás hatálya alól. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jogalkotó ezzel megszüntette az ügyek egyedi jellegét. Mivel az elvonandó összegeket közvetlenül miniszteri rendeletben rögzítették, az érintett településeknek nem maradt jogi lehetőségük arra, hogy bíróság előtt vitassák a fizetési kötelezettségüket vagy annak mértékét.

Ez a gyakorlat az indoklás szerint súlyosan sérti az Alaptörvényben garantált eljárási garanciákat

- áll az Alkotmánybíróság által kiadott közleményben.

A testület a vitatott törvényi és rendeleti szabályokat a jövőre nézve semmisítette meg, időt hagyva az Országgyűlésnek az összetett költségvetési és elszámolási viszonyok átfogó újrarendezésére. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy

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ha az állam a jövőben is fenn kívánja tartani a tehetősebb településeket terhelő fizetési kötelezettséget, azt csak az Alaptörvénynek megfelelően, a jogorvoslati lehetőségek és az eljárási garanciák biztosításával teheti meg.

Az önkormányzatok – különösen a főváros – évek óta peres úton is támadták a számukra jelentős forráselvonást jelentő szolidaritási hozzájárulás rendszerét. A mostani alkotmánybírósági határozat pontot tesz a jogi vita végére, egyúttal megnyitja az utat egy fenntarthatóbb, a települések pénzügyi stabilitását szem előtt tartó finanszírozási modell kidolgozása előtt.

Budapest Economic Forum 2026
Október 7-én három vidéki nagyváros és Budapest vezetői beszélgetnek majd Budapesten az önkormányzatok kilátásairól, az eseményen biztosan szóba kerül majd a szolidaritási hozzájárulás kérdése is.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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