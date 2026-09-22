Döntött az Országgyűlés: felfüggesztették Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát is

A napirend előtti felszólalások után határozathozatallal folytatta munkáját a parlament. Előbb visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak, majd megszüntette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) koncessziós jogköreit, valamint a Koncessziós Tanácsot is.
A parlament kedden 135 igennel, 46 nem és 6 tartózkodás ellenében elfogadta az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását. A kormány az SZTFH koncessziós feladatainak teljeskörű megszüntetését azzal indokolta, hogy az egyetértési jogán túl a formálisan meglévő egyéb koncessziós feladatainak többségét, így a joggyakorlat egységesítését szolgáló tevékenységet, a koncessziókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését és a koncessziós tevékenységek ellenőrzését a hatóság amúgy sem végezte ténylegesen.
Más állami szervek, köztük a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), az Állami Számvevőszék, az Integritás Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Nemzeti Koncessziós Iroda viszont megfelelően ellátják ezeket a funkciókat.
A továbbiakban a koncessziós pályázat kiírásához, az ajánlattételi felhívás kiadásához, valamint a koncessziós szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez nem szükséges az SZTFH előzetes egyetértése. A hatóság a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben keletkezett iratait harminc napon belül köteles átadni a pénzügyminiszternek.
Ezután mentelmi ügyekről szavazott az Országgyűlés, a képviselők szavazatai alapján pedig
felfüggesztették három fideszes képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát.
- Kocsis Máté mentelmi jogát 143 igen 44 nem és nulla tartózkodó szavazattal,
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- Panyi Miklósét 141 igen, 45 nem és 1 tartózkodás mellett,
- Pócs János mentelmi jogát pedig 141 igen és 45 nem szavazattal függesztették fel.
A képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a "Zsolti bácsi-ügyben" közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A feljelentő álláspontja szerint a képviselők becsület csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használtak vele kapcsolatban.
Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését javasolta.
Ez a gyakorlat eltér a bizottság korábbi ciklusokban - a magánvádas ügyek nagy részében - követett gyakorlatától. A bizottság elnöke szerint nem egyszerű rágalmazásról van szó az aktuális esetben, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában. Sasi-Nagy Edit arról számolt be, hogy
a mentelmi bizottság ülésén Panyi Miklós és Pócs János úgy nyilatkozott, egyetértenek a mentelmi jog felfüggesztésével.
A bizottságban az elnöki indítvány - 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal - nem kapott többséget, ezért a mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a három országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.
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