Döntött az Országgyűlés: felfüggesztették Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát is

Megszüntette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) koncessziós jogköreit az Országgyűlés kedden, valamint felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát.

A napirend előtti felszólalások után határozathozatallal folytatta munkáját a parlament. Előbb visszaállították a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak, majd megszüntette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) koncessziós jogköreit, valamint a Koncessziós Tanácsot is.

A parlament kedden 135 igennel, 46 nem és 6 tartózkodás ellenében elfogadta az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását. A kormány az SZTFH koncessziós feladatainak teljeskörű megszüntetését azzal indokolta, hogy az egyetértési jogán túl a formálisan meglévő egyéb koncessziós feladatainak többségét, így a joggyakorlat egységesítését szolgáló tevékenységet, a koncessziókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését és a koncessziós tevékenységek ellenőrzését a hatóság amúgy sem végezte ténylegesen.

Más állami szervek, köztük a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), az Állami Számvevőszék, az Integritás Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Nemzeti Koncessziós Iroda viszont megfelelően ellátják ezeket a funkciókat.

A továbbiakban a koncessziós pályázat kiírásához, az ajánlattételi felhívás kiadásához, valamint a koncessziós szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez nem szükséges az SZTFH előzetes egyetértése. A hatóság a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben keletkezett iratait harminc napon belül köteles átadni a pénzügyminiszternek.

Ezután mentelmi ügyekről szavazott az Országgyűlés, a képviselők szavazatai alapján pedig

felfüggesztették három fideszes képviselő, Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát.

Kocsis Máté mentelmi jogát 143 igen 44 nem és nulla tartózkodó szavazattal,



Panyi Miklósét 141 igen, 45 nem és 1 tartózkodás mellett,

Pócs János mentelmi jogát pedig 141 igen és 45 nem szavazattal függesztették fel.

A képviselők mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban. A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a "Zsolti bácsi-ügyben" közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A feljelentő álláspontja szerint a képviselők becsület csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használtak vele kapcsolatban.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését javasolta.

Ez a gyakorlat eltér a bizottság korábbi ciklusokban - a magánvádas ügyek nagy részében - követett gyakorlatától. A bizottság elnöke szerint nem egyszerű rágalmazásról van szó az aktuális esetben, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában. Sasi-Nagy Edit arról számolt be, hogy

a mentelmi bizottság ülésén Panyi Miklós és Pócs János úgy nyilatkozott, egyetértenek a mentelmi jog felfüggesztésével.

A bizottságban az elnöki indítvány - 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal - nem kapott többséget, ezért a mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a három országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images