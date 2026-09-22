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Elfogytak a tartalékok: rekordméretű pusztítás érte a magyar földeket, drasztikus lépésekre kényszerülnek a gazdák
Gazdaság

Elfogytak a tartalékok: rekordméretű pusztítás érte a magyar földeket, drasztikus lépésekre kényszerülnek a gazdák

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Súlyos pénzügyi válságba kerültek a magyar gazdák a szélsőséges időjárás, a magas termelési költségek és a nyomott felvásárlási árak miatt. A 2022-esnél is súlyosabb aszálykár következtében az eddig nettó exportőrnek számító Magyarország idén kukoricabehozatalra szorul, miközben a termelők tartalékai teljesen kimerültek, így a túlélés érdekében drasztikus költségcsökkentésre kényszerülnek - jelentette az Infostart.

Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) főtitkára szerint a mezőgazdaságot ért károk idén a négy évvel ezelőtti rekordot is meghaladják. A tavaszi fagyokat követő rendkívül száraz tavaszi és nyári hónapok országszerte óriási pusztítást végeztek. Az ötmillió hektárnyi művelt területből eddig közel másfél millióra jelentettek be kárt a gazdák, de a bejelentések jelentős része még csak ezután várható. A probléma ráadásul már nem csupán a keleti országrészt érinti, hanem a hagyományosan jó termést hozó észak-dunántúli régiót is.

A jelenleg is zajló betakarítások során egyértelművé vált, hogy

a kukorica- és napraforgótermés drámai képet mutat.

Ennek következtében Magyarország – amely a korábbi években meghatározó kukoricaexportőr volt – idén behozatalra szorul. Búzából a hazai ellátás ugyan biztosított, ám a kivitel volumene jelentősen visszaesik.

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A hozamkiesés önmagában is súlyos csapás, ám a helyzetet tovább rontja, hogy a felvásárlási árak nem követik a kínálat szűkülését. A hazai árakat ugyanis a világpiac, azon belül is az észak- és dél-amerikai búzatermés-többlet határozza meg, így a jelenlegi árszint a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce esetében sem éri el az öt évvel ezelőtti szintet. Cseh Tibor hangsúlyozta, hogy a gazdálkodók tartalékai elfogytak, mivel az elmúlt öt évben legfeljebb egy-két szezon bizonyult érdemben nyereségesnek. A túlélés érdekében a termelők tömegesen kényszerülnek a költségek minimalizálására, ami a műtrágyázás elhagyásában és a gépi munkák drasztikus visszavágásában mutatkozik meg.

A tervezést a magas és kiszámíthatatlan gázolajárak is nehezítik. A kormány által biztosított jövedékiadó-kedvezmény a 700 forint feletti literenkénti átlagár mellett mindössze 14 forintos engedményt jelent, ami a MAGOSZ főtitkára szerint nem nyújt érdemi segítséget a vállalkozásoknak. Ugyanakkor létezne alternatív megoldás, hiszen az Európai Unió egy 16,6 millió eurós, kifejezetten az üzemanyag- és műtrágyaárak kompenzálására szolgáló válságtámogatási csomagot kínál Magyarország számára, amelyet a nemzeti költségvetésből akár 200 százalékkal is ki lehetne egészíteni. A gazdák egyelőre hiába várják az erről szóló kormányzati döntést, miközben a szántóföldi ágazatot jelenleg szinte már csak a területalapú támogatások tartják életben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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