Elfogytak a tartalékok: rekordméretű pusztítás érte a magyar földeket, drasztikus lépésekre kényszerülnek a gazdák

Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) főtitkára szerint a mezőgazdaságot ért károk idén a négy évvel ezelőtti rekordot is meghaladják. A tavaszi fagyokat követő rendkívül száraz tavaszi és nyári hónapok országszerte óriási pusztítást végeztek. Az ötmillió hektárnyi művelt területből eddig közel másfél millióra jelentettek be kárt a gazdák, de a bejelentések jelentős része még csak ezután várható. A probléma ráadásul már nem csupán a keleti országrészt érinti, hanem a hagyományosan jó termést hozó észak-dunántúli régiót is.
A jelenleg is zajló betakarítások során egyértelművé vált, hogy
a kukorica- és napraforgótermés drámai képet mutat.
Ennek következtében Magyarország – amely a korábbi években meghatározó kukoricaexportőr volt – idén behozatalra szorul. Búzából a hazai ellátás ugyan biztosított, ám a kivitel volumene jelentősen visszaesik.
A hozamkiesés önmagában is súlyos csapás, ám a helyzetet tovább rontja, hogy a felvásárlási árak nem követik a kínálat szűkülését. A hazai árakat ugyanis a világpiac, azon belül is az észak- és dél-amerikai búzatermés-többlet határozza meg, így a jelenlegi árszint a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce esetében sem éri el az öt évvel ezelőtti szintet. Cseh Tibor hangsúlyozta, hogy a gazdálkodók tartalékai elfogytak, mivel az elmúlt öt évben legfeljebb egy-két szezon bizonyult érdemben nyereségesnek. A túlélés érdekében a termelők tömegesen kényszerülnek a költségek minimalizálására, ami a műtrágyázás elhagyásában és a gépi munkák drasztikus visszavágásában mutatkozik meg.
A tervezést a magas és kiszámíthatatlan gázolajárak is nehezítik. A kormány által biztosított jövedékiadó-kedvezmény a 700 forint feletti literenkénti átlagár mellett mindössze 14 forintos engedményt jelent, ami a MAGOSZ főtitkára szerint nem nyújt érdemi segítséget a vállalkozásoknak. Ugyanakkor létezne alternatív megoldás, hiszen az Európai Unió egy 16,6 millió eurós, kifejezetten az üzemanyag- és műtrágyaárak kompenzálására szolgáló válságtámogatási csomagot kínál Magyarország számára, amelyet a nemzeti költségvetésből akár 200 százalékkal is ki lehetne egészíteni. A gazdák egyelőre hiába várják az erről szóló kormányzati döntést, miközben a szántóföldi ágazatot jelenleg szinte már csak a területalapú támogatások tartják életben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelmeztetést adtak ki a magyar fuvarozók: készülnek a legrosszabbra, ha nem kapnak segítséget
Három miniszter egyszerre ül le az érintettekkel.
650 ezer forintos gázszámlával sokkoltak egy magyar családot
Hibázott a szolgáltató.
Magyar Péter kéri az Országgyűléstől: haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát
Rendkívüli parlamenti ülést kért a miniszterelnök.
Egyelőre úgy néz ki, lemond Trump arról az ötletéről, hogy megszállja saját szövetségesét
Csak sikerült megállapodni.
Rendkívüli riasztás a magyar repülőtéren: az utolsó pillanatban állították meg a felszállni készülő gépet
"A hatóságok jelzése alapján" állt le a Wizz Air gépe.
Visszavág az európai bankóriás: bírósági úton szereznék meg a zárolt orosz milliókat
Pert nyert a Raiffeisen Bank.
Élet a 7 százalékos állampapírok után – Mutatunk egy kézenfekvő befektetést!
A magas hozamok nyomában.
Lépett az Egyesült Államok: olyan fegyveres taktikát teszteltek, amivel bárhonnan lecsaphatnak
Különösen hasznos újítás ez a tengerészgyalogosoknak.
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?