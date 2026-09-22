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Felborult az évszakok rendje Magyarországon: évtizedeken belül teljesen eltűnhet a klasszikus tél
Gazdaság

Felborult az évszakok rendje Magyarországon: évtizedeken belül teljesen eltűnhet a klasszikus tél

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Az elmúlt évtizedek éghajlatváltozása miatt drasztikusan átalakult az évszakok szerkezete Magyarországon. Egy hazai kutatás szerint a tavasz és a nyár egyaránt 25-25 nappal lett hosszabb, így az év közel kétharmadát ez a két évszak teszi ki, miközben a hagyományos értelemben vett tél a jövőben akár teljesen el is tűnhet. Bár a melegebb ősznek és az enyhe télnek vannak kényelmi előnyei, a kitolódó nyár komoly mezőgazdasági és ökológiai kihívásokat hoz magával, amelyekhez elengedhetetlen alkalmazkodni - írja a Válasz Online.

Bár a naptár szerint a meteorológiai ősz hagyományosan szeptember elsején kezdődik, a valós időjárási viszonyok már rég nem ezt a megegyezés szerinti dátumot tükrözik. Az ELTE éghajlatkutató meteorológusainak elemzése alapján az ősz napjainkban átlagosan csak szeptember 17-én veszi kezdetét, és egészen december 18-ig tart.

Negyvenöt évvel ezelőtt a négy évszak még szinte azonos hosszúságú volt, mára azonban a nyár jelentősen bekebelezte az őszt, a tavasz pedig a telet.

Ennek köszönhető az az egyre megszokottabbá váló jelenség is, hogy akár még szeptember végén is 25 fok feletti, nyárias meleg várja az embereket.

A hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a csapadékviszonyok is átalakulnak, hazánk időjárása egy csapadékosabb és egy egyre szárazabb félévre kezd kettéválni. A kiterjedt havazások és a hótakarós napok lassan eltűnnek a hazai telekből, a nyár eleji, hagyományosan csapadékosabb időszakok pedig sokszor teljesen elmaradnak. A tartós, csendes esőket hozó ciklonok ritkulnak, helyüket kiszámíthatatlanabb időjárási események veszik át. A szakemberek úgy látják, ha ez a tendencia folytatódik, a jelenleg ismert, fogcsikorgató hidegekkel járó tél néhány évtizeden belül megszűnhet létezni, és az évet csupán egy hosszabb meleg, valamint egy rövidebb, hűvösebb időszakra lehet majd felosztani.

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Az évszakok felborulása már most is látványos, a mindennapjainkat érintő következményekkel jár. Míg a lakosság számára anyagilag kedvező lehet, hogy a fűtési szezon egyre későbbre tolódik, az élővilág és a mezőgazdaság megszenvedi a gyors változást. A tartós hőség és a legyengült növényzet miatt tömegesen jelennek meg az idegenhonos kártevők, és dél felől folyamatosan terjeszkednek északra az olyan új fajok, mint az ázsiai tigrisszúnyog. A kullancsok aktív időszaka szintén drasztikusan meghosszabbodott, ma már kora tavasztól egészen a tél elejéig tart.

A felmelegedés komoly veszélyt jelent a hazai erdőkre is, hiszen a pesszimistább forgatókönyvek szerint a Magyarországon domináns kocsánytalan tölgyesek és cseresek területe akár a felére is visszaeshet. Bár az agráriumban a hosszabb tenyészidőszak elméletileg előnyt jelenthetne, a fokozott párolgás és a gyakori vízhiány miatt a mérleg mégis negatív. Emellett a növények korábbi – és néha többszöri – virágzása egyre gyakrabban csúszik el a beporzó rovarok életritmusától.

A hazai ökoszisztéma jelenleg az alapjaitól szerveződik újra, és próbál beállni egy új egyensúlyi állapotba. Ezt a nagyszabású éghajlati és ökológiai átalakulást nem tudjuk megállítani, így a jövőbeli boldogulásunk egyetlen reális esélye a gyors és tudatos alkalmazkodás marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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