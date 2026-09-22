Felborult az évszakok rendje Magyarországon: évtizedeken belül teljesen eltűnhet a klasszikus tél

Bár a naptár szerint a meteorológiai ősz hagyományosan szeptember elsején kezdődik, a valós időjárási viszonyok már rég nem ezt a megegyezés szerinti dátumot tükrözik. Az ELTE éghajlatkutató meteorológusainak elemzése alapján az ősz napjainkban átlagosan csak szeptember 17-én veszi kezdetét, és egészen december 18-ig tart.

Negyvenöt évvel ezelőtt a négy évszak még szinte azonos hosszúságú volt, mára azonban a nyár jelentősen bekebelezte az őszt, a tavasz pedig a telet.

Ennek köszönhető az az egyre megszokottabbá váló jelenség is, hogy akár még szeptember végén is 25 fok feletti, nyárias meleg várja az embereket.

A hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a csapadékviszonyok is átalakulnak, hazánk időjárása egy csapadékosabb és egy egyre szárazabb félévre kezd kettéválni. A kiterjedt havazások és a hótakarós napok lassan eltűnnek a hazai telekből, a nyár eleji, hagyományosan csapadékosabb időszakok pedig sokszor teljesen elmaradnak. A tartós, csendes esőket hozó ciklonok ritkulnak, helyüket kiszámíthatatlanabb időjárási események veszik át. A szakemberek úgy látják, ha ez a tendencia folytatódik, a jelenleg ismert, fogcsikorgató hidegekkel járó tél néhány évtizeden belül megszűnhet létezni, és az évet csupán egy hosszabb meleg, valamint egy rövidebb, hűvösebb időszakra lehet majd felosztani.

Az évszakok felborulása már most is látványos, a mindennapjainkat érintő következményekkel jár. Míg a lakosság számára anyagilag kedvező lehet, hogy a fűtési szezon egyre későbbre tolódik, az élővilág és a mezőgazdaság megszenvedi a gyors változást. A tartós hőség és a legyengült növényzet miatt tömegesen jelennek meg az idegenhonos kártevők, és dél felől folyamatosan terjeszkednek északra az olyan új fajok, mint az ázsiai tigrisszúnyog. A kullancsok aktív időszaka szintén drasztikusan meghosszabbodott, ma már kora tavasztól egészen a tél elejéig tart.

A felmelegedés komoly veszélyt jelent a hazai erdőkre is, hiszen a pesszimistább forgatókönyvek szerint a Magyarországon domináns kocsánytalan tölgyesek és cseresek területe akár a felére is visszaeshet. Bár az agráriumban a hosszabb tenyészidőszak elméletileg előnyt jelenthetne, a fokozott párolgás és a gyakori vízhiány miatt a mérleg mégis negatív. Emellett a növények korábbi – és néha többszöri – virágzása egyre gyakrabban csúszik el a beporzó rovarok életritmusától.

A hazai ökoszisztéma jelenleg az alapjaitól szerveződik újra, és próbál beállni egy új egyensúlyi állapotba. Ezt a nagyszabású éghajlati és ökológiai átalakulást nem tudjuk megállítani, így a jövőbeli boldogulásunk egyetlen reális esélye a gyors és tudatos alkalmazkodás marad.

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