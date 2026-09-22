Figyelmeztetést adtak ki a magyar fuvarozók: készülnek a legrosszabbra, ha nem kapnak segítséget

Rendkívüli ülésen egyeztetnek a kormány gazdasági, pénzügyi és közlekedési vezetői a fuvarozói érdekképviseletekkel szeptember 29-én. A találkozó célja a közúti áru- és személyszállítási ágazat romló gazdasági helyzetének áttekintése, valamint a lehetséges és gyorsan végrehajtható kormányzati beavatkozások feltérképezése.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által összehívott Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport ülésén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter személyesen tárgyal a szakmai szervezetekkel. Az egyeztetés előzménye, hogy a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary szeptember 18-án közös levélben hívta fel a figyelmet az ágazat nehézségeire.

Az MFFE közleménye szerint a fuvarozó vállalkozások helyzetét a magas üzemanyagárak, az emelkedő útdíjak, a növekvő adminisztratív terhek és a piaci egyenlőtlenségek egyaránt nehezítik. A folyamatos költségnövekedést a cégek a fuvardíjaikban jellemzően már nem tudják érvényesíteni, ami

egyre több magyar vállalkozás fizetőképességét és működését veszélyezteti.

A találkozón az érdekképviseletek konkrét intézkedéseket várnak a kormányzattól. Követeléseik között szerepel az üzemanyagárak és az útdíjak okozta terhek azonnali mérséklése vagy érdemi kompenzációja, az Európai Unió METSAF-támogatási keretének alkalmazása, valamint a működési és adminisztrációs kötelezettségek csökkentése. Emellett szorgalmazzák a tisztességes piaci verseny helyreállítását és a jogkövető vállalkozások fokozott védelmét.

A szakmai szervezetek üdvözölték a három minisztérium közös asztalhoz ülését, és hangsúlyozták, hogy továbbra is a tárgyalásos megoldást tartják elsődlegesnek. Ugyanakkor jelezték, hogy

amennyiben az egyeztetések nem vezetnek rövid időn belül érdemi eredményre, készek más, jogszerű érdekvédelmi eszközöket is igénybe venni a fuvarozói közösség védelmében.

Az MFFE közleménye nem részletezi már, hogy ez milyen lépéseket takar. Ám a fenti mondat azt sugallja, hogy a fuvarozói szervezetek burkoltan akár közúti demonstrációk lehetőségére is figyelmeztettek arra az esetre, ha az egyeztetések nem hoznak gyors eredményt.

Az MKFE közleménye kitér arra, hogy három tárca - a gazdasági, pénzügy és közlekedési - a jövő héten előkészíti a javaslatokat, amelyekről 2026 szeptember utolsó hetében három miniszter részvételével folytatódnak a tárgyalások. A szervezet hozzátette: a fuvarozói egyesületek reményünket fejezik ki az előremutató egyeztetések ügyében. Kiemelte: azonnali döntéseket várnak, mert naponta válnak fizetésképtelenné vagy mennek csődbe a vállalkozások, ezért a kormányzati beavatkozásra az üzemanyagár-támogatás és az útdíjmérték-csökkentés, -kompenzálás tekintetében azonnal szükség van. Az MKFE közleménye is kiemelte: szeptember 29-re hívta össze a szaktárca a Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport (LÁKOM) rendkívüli ülését, hogy megvitassa a fuvarozók versenyképességével összefüggő legaktuálisabb kérdéseket, fókuszban az üzemanyagár-sokk negatív hatásaival. Az egyeztetésen részt vesz Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úr, Kármán András pénzügyminiszter úr, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter úr.

A három szervezet közös levele és benne a javaslatok ide kattintva olvashatók.

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