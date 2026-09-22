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Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség
Gazdaság

Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség

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Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs – mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese. Amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja az ügyészségi kérelmeket, a politikusok ellen lopás, hivatali vesztegetés, illetve hűtlen kezelés miatt indulhat vagy folytatódhat büntetőeljárás - számolt be a Telex.

A szerda délután közzétett hivatalos tájékoztatás szerint mindhárom esetben eltérő eljárásról van szó. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna nyomozás. Az ügyészség álláspontja szerint a politikus egy 2024-ben történt, V. kerületi éjszakai incidens során elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta.

Seszták Miklós KDNP-s képviselő esetében az úgynevezett Volánbusz-ügy kapcsán kérik a mentelmi jog felfüggesztését.

Vele szemben hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folytatnának vizsgálatot.

Hankó Balázs fideszes miniszter ügyében már a vádemelés a cél, a hatóság ugyanis az NKA-üggyel összefüggésben,

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hűtlen kezelés bűncselekménye miatt állítaná bíróság elé a politikust.

A képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről az Országgyűlés hozza meg a végső döntést.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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