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Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után
Gazdaság

Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után

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Baleset miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, de az ország több más forgalmas útvonalán, köztük az M3-as és az M6-os sztrádán, valamint az 52-es főúton is felújítások lassítják a közlekedést - jelentette az Utinform.

A legjelentősebb fennakadás az M1-es autópályán tapasztalható, ahol Bicske térségében egy kamion és egy személyautó ütközött össze a főváros felé tartó oldalon.

A 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, emiatt a kocsisor már tíz kilométernél is hosszabb.

A torlódás elkerülése érdekében érdemes a 48-as kilométernél, a szárligeti csomópontban lehajtani, és az 1-es főúton kerülni. Szintén baleset nehezíti a haladást a 7-es főúton, Érd határában, ahol két személygépkocsi ütközött össze: itt a 22-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom.

Az autópályákon zajló karbantartások több helyen is sávelhúzással járnak.

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Az M3-as autópályán, a Hatvan-nyugat csomópont térségében burkolatfelújítást végeznek az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leállósávot használhatják, míg a Budapest felé közlekedőket a belső sávra, valamint az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Miskolc felől érkezőknek kiemelten figyelniük kell, ugyanis ha a Hatvan-nyugat csomópontnál szeretnének lehajtani, mindenképpen a saját oldalukon kell maradniuk, mert csak onnan tudják elhagyni a sztrádát.

Az M6-os autópálya alagútláncában szintén munkálatokat végeznek, ezért a 165-ös és a 177-es kilométer között az Ivándárda felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelték, ahol irányonként csupán egy-egy sáv járható.

Jelentős korlátozásokra kell számítani az 52-es főúton is. Fülöpszállás és Solt között útépítők dolgoznak, emiatt a 35-ös és az 51-es kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Ugyanezen a főúton, Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza–Izsák kereszteződésnél új körforgalmat építenek. Nappali időszakban, a munkálatok ideje alatt mindkét szakaszon torlódásokra kell készülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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