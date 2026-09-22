Időjárás-előrejelzés: viharos szél és talaj menti fagy érkezik Magyarországra

Napközben a napsütés mellett gyorsan mozgó gomolyfelhők vonulnak át az ország felett. Ezekből elszórtan várható csapadék, amely leginkább záporok formájában érkezik, a Dunántúlon viszont helyenként gyenge eső is eshet.

Az ország keleti és északkeleti tájain zivatarok is kialakulhatnak.

A szél szintén meghatározó elem marad, hiszen nyugaton sokfelé megerősödik az északi-északnyugati légmozgás, keleten pedig a csapadékos területeken akár viharos széllökések is kísérhetik a záporokat.

A délutáni órákban mindössze 16 és 21 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, ami elmarad a szeptember végén megszokott sokéves átlagtól.

Az igazi lehűlés azonban éjszaka érkezik, amikor nagy területen válik csípőssé a levegő. A derült, szélcsendes fagyzugokban kétméteres magasságban is fagypont közelébe esik a hőmérséklet, így több helyen talaj menti fagy is kialakulhat.

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