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Időjárás-előrejelzés: viharos szél és talaj menti fagy érkezik Magyarországra
Gazdaság

Időjárás-előrejelzés: viharos szél és talaj menti fagy érkezik Magyarországra

Portfolio
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Kedden folytatódik a változékony, átlagosnál hűvösebb őszi időjárás. A többórás napsütést elszórtan záporok, keleten zivatarok és erős széllökések szakíthatják meg, éjszaka pedig néhol már talaj menti fagyra is számítani kell - számolt be a HungaroMet.

Napközben a napsütés mellett gyorsan mozgó gomolyfelhők vonulnak át az ország felett. Ezekből elszórtan várható csapadék, amely leginkább záporok formájában érkezik, a Dunántúlon viszont helyenként gyenge eső is eshet.

Az ország keleti és északkeleti tájain zivatarok is kialakulhatnak.

A szél szintén meghatározó elem marad, hiszen nyugaton sokfelé megerősödik az északi-északnyugati légmozgás, keleten pedig a csapadékos területeken akár viharos széllökések is kísérhetik a záporokat.

A délutáni órákban mindössze 16 és 21 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, ami elmarad a szeptember végén megszokott sokéves átlagtól.

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Megbecsülték, mennyi magyar fizetheti a Tisza-kormány vagyonadóját

Az igazi lehűlés azonban éjszaka érkezik, amikor nagy területen válik csípőssé a levegő. A derült, szélcsendes fagyzugokban kétméteres magasságban is fagypont közelébe esik a hőmérséklet, így több helyen talaj menti fagy is kialakulhat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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