Keményen visszaszólt a Legfőbb Ügyészség Magyar Péternek - Nem maradt el a miniszterelnök viszontválasza sem

A Legfőbb Ügyészség - reagálva arra, hogy Magyar Péter kéri az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését - üdvözli a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását - fogalmaz a szervezet.
Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket
- folytatódik a Legfőbb Ügyészség közleménye, amivel Magyar Péter videóüzenetére reagál.
Az ügyészség kiemelte, hogy alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek - tették hozzá.
Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül - kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik. Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti - reagált a miniszterelnök üzeneteire a Legfőbb Ügyészség kedden késő este.
Azt elismerik, hogy "az ügyészi munka kihívásokkal teli hivatás, melynek során az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést". Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében.
Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja
- zárul a tájékoztatás.
Nem telt el sok idő, megérkezett a Legfőbb Ügyészség közleményére is a gyors reakció Magyar Pétertől. A Telex Facebook-oldalán hozzászólásban reagált: "Ezt valami humorista írta? Amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok". "Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni…" - írta.
Címlapkép: A Kúria és a Legfőbb Ügyészség épülete az V. kerületi Markó utcában 2026. április 21-én. Forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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