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Kereskedelmi háború: Kína békejobbot nyújtott Európának
Gazdaság

Kereskedelmi háború: Kína békejobbot nyújtott Európának

MTI
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Kína és az Európai Unió átfogó stratégiai partnerek, ezért nem vívhatnak kereskedelmi háborút egymással - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter német kollégájával, Johann Wadephullal folytatott hétfői telefonbeszélgetése során.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A kínai külügyminisztérium keddi közlése szerint Vang Ji kiemelte, hogy

Kína továbbra is azt szorgalmazza, hogy a felek párbeszéd és egyeztetés útján keressenek megoldást a felmerülő vitás kérdésekre.

Reményét fejezte ki, hogy Németország racionális és pragmatikus álláspontot képvisel, és az Európai Unión belül is kiáll a szabadkereskedelem mellett, valamint fellép a protekcionizmussal szemben.

A kínai külügyminiszter szerint a Kína és Németország közötti kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése mindkét fél érdekeit szolgálja. A felek egyetértettek abban, hogy a kínai-uniós gazdasági és kereskedelmi kérdéseket párbeszéd és egyeztetés útján kell rendezni.

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A német külügyminisztérium közlése szerint a két fél egyetértett abban is, hogy a stabil világgazdaság Kína, Németország és Európa közös érdeke. Berlin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi kapcsolatoknak tisztességes szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken kell alapulniuk.

A kínai közlemény szerint Wadephul jelezte, hogy Németország tovább kívánja erősíteni a magas szintű kapcsolatokat Kínával, és a német-kínai kormányközi konzultációk folytatására, valamint a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködés mélyítésére törekszik.

Vang Ji a tajvani kérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy az egy Kína-elv a kínai-német kapcsolatok politikai alapja. Arra kérte Berlint, hogy tartsa magát ehhez az elvhez, és konkrét lépésekkel járuljon hozzá a kínai-német kapcsolatok, valamint a Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának megőrzéséhez. Wadephul a kínai közlés szerint megerősítette, hogy Németország továbbra is az egy Kína-elvet követi.

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