Készül a nyilvános NAV-feketelista Magyarországon: név szerint bukhatnak le a politikusok

"Társadalmi egyeztetés a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról" címmel jelent meg a kormány oldalán a felhívás.

Az új szabályozás értelmében a NAV egyedi kockázatelemzési eljárás keretében vizsgálja a politikusok, az állami vezetők és családtagjaik pénzügyi helyzetét. A hatóság ellenőrzése nemcsak közvetlenül rájuk, hanem azokra a magánszemélyekre és gazdasági társaságokra is kiterjedhet, amelyeknek az érintettek vagyonelemeket ruháztak át.

Az eljárás során az adóhivatal összeveti a hivatalosan bevallott, adózott jövedelmet a tényleges vagyonnal – ideértve az ingatlanokat, gépjárműveket, cégrészesedéseket, bankszámlákat és biztosításokat. A NAV azt is elemzi, hogy a vizsgált személy mindennapi életvitele és életszínvonala összhangban áll-e a legális bevételeivel.

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Ha a kockázatelemzés során a hivatal gyanús eltérést vagy a közteherfizetés elmaradását tapasztalja, adóellenőrzést indít. Amennyiben a feltárt bizonyítékok alapján bűncselekmény gyanúja is felmerül, a NAV feljelentést tesz a saját bűnügyi igazgatóságánál, a rendőrségnél, az ügyészségnél vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál.

A törvényjavaslat lényeges módosítást is tartalmaz: a NAV már az adózási kockázatelemzéshez is kérhetne értékpapírtitoknak minősülő adatot a befektetési vállalkozásoktól, nem csak az adókötelezettség ellenőrzéséhez vagy tartozás végrehajtásához kapcsolódó eljárásban. Az érintett paragrafushoz tartozó indoklás kimondja: a módosítás lehetővé teszi, hogy az állami adó- és vámhatóság pénzügyi intézményt, pénzforgalmi intézményt, befektetési vállalkozást, elektronikuspénz-kibocsátó intézményt az egyedi kockázatelemzési eljárás során is megkeressen, amennyiben az adókötelezettségek teljesítésével összefüggő kockázatok azonosítása, valamint az azonosított kockázatok fennállásának kizárása vagy megállapítása érdekében banktitok, fizetési titok, értékpapírtitok megismerése szükséges.

Az átláthatóság érdekében az adóhatóság a honlapján nyilvános statisztikát vezet a vizsgálatokról.

Emellett létrehoznak egy nyilvános listát is, amelyen név szerint teszik közzé azokat a vizsgált személyeket, akiknél a megállapított adóhiány eléri az 5 millió forintot.

Kiket érinthet?

A tervezethez csatolt hatásvizsgálati lapról kiderül: a feladat végrehajtásához a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál új eljárási mechanizmus kiépítésére van szükség, ezen felül 50 fő adóellenőr felvétele szükséges. A törvényjavaslat által érintett csoport (politikusok) létszáma 5000 főt is elérhet.

A törvénytervezetből kiolvasható, hogy a NAV a korábbi kormányzati elit és a hozzájuk fűződő családi kör vagyongyarapodását és vagyontovábbadását is vizsgálhatja célzottan, tehát az adóhatóság új kockázatelemzési eljárása nemcsak a hivatalban lévő politikusokra és állami vezetőkre vonatkozna. Ezt erősíti, hogy a tervezet az ingatlan-nyilvántartás 2020-2025-ös év végi állapotainak átadását is előírja a NAV-nak. Ez azonban adatforrás, és nem jelenti azt, hogy minden 2020 óta távozott tisztségviselő automatikusan bekerül az ötéves személyi körbe.

A tervezet átmeneti szabálya szerint azokat is vizsgálni kell, akiknek a felsorolt tisztségek valamelyikében fennálló megbízatása a törvény hatálybalépése előtti öt évben szűnt meg. A NAV-nak esetükben a hatálybalépést követő 30 napon belül meg kell kezdenie az eljárást.

A tervezet tehát visszanyúl a közelmúltban távozott politikai és kormányzati vezetőkhöz, vagyis Orbán Viktorhoz és minisztereihez, a hatósági vizsgálat a családi és vagyonátadási kapcsolatokon keresztül ennél szélesebb körre is kiterjedhet.

A törvény nem kizárólag a jövőben hivatalba lépők vagyonosodásának figyelésére teremtene lehetőséget: a NAV a korábbi Orbán-kormányok meghatározott szereplőinek vagyoni helyzetét is célzottan elemezné. Az eljárás megindítása önmagában nem jelent adóhiányt vagy jogsértést, ezek megállapításához külön adóellenőrzés szükséges.

Mi áll a háttérben?

A felhívás kimondja: a törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel. "Fontos, hogy az e pozíciókat betöltő személyek azzal a felelősségtudattal fogadják el tisztségüket, hogy az ő és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok kiemelt figyelemmel követik. Az esetlegesen visszaélésszerű közhatalom-gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül, különös figyelemmel a közteherfizetési kötelezettségre. Jogos társadalmi érdek továbbá, hogy az ehhez kapcsolódó súlyos visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen" - teszi hozzá a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium tervezete kapcsán a kormány indoklása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a törvényjavaslat eredményeképpen feladatot kap arra, hogy ezen személyek, valamint hozzátartozói esetében egyedi kockázatelemzési eljárást folytasson elsődlegesen az adózáshoz kapcsolódó anomáliák feltárására. Az eljárás kiterjedhet továbbá arra a személyre és gazdálkodó szervezetre is, akire vagy amelyre az érintett személy vagyont ruházott át.

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