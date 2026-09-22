Kezdődik az Országgyűlés keddi ülésnapja, külpolitikával és gazdasággal indítottak a frakciók

A parlamenti frakciók felszólalásaival kezdődött az Országgyűlés keddi munkája, amelyen szóba került a magyar munkavállalók helyzete, az aktuális külpolitikai kérdések, valamint a gázárak és a rezsicsökkentés is. A felszólalások után szavazások következtek.

A szokásoktól eltérően nem Magyar Péter miniszterelnök, hanem a frakciók napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament keddi ülésnapja.

A felszólalások után több fontos kérdésben (egészségügy, gyermekvédelem, ingatlanfejlesztés és -kezelés, építészet, Médiatanács, egyes koncessziós ügyek) is döntés születik majd.

A kormányfő először Toroczkai László felszólalására válaszolt, amely a magyar dolgozók helyzetére és a mesterséges intelligenciára vonatkozó cselekvési tervre vonatkozott. Magyar Péter válaszában elmondta, hogy a kormány mindent meg fog tenni a béremelések megvalósítása érdekében, de a költségvetés jelenlegi helyzete komoly kihívást jelent.

A miniszterelnök ezután megerősítette, hogy a magyar vállalkozókra tekintettel lesz a kormány, és ezen szereplők a közeljövőben is folytatni tudják tevékenységüket, adott esetben alvállalkozókból fővállalkozókká válhatnak.

Ezután Juhász Hajnalka, a KDNP képviselőcsoport felszólalása következett, amelyen a magyar külpolitika, a magyar-ukrán kapcsolatok és az európai politika aktuális kérdései kerültek elő. Válaszában Magyar Péter megerősítette, hogy a Tisza-kormány következetesen kitart a szuverén Magyarországot szem előtt tartó külpolitika mellett.

Harmadikként Hortay Olivér szólalt fel a Fidesz frakció részéről. A képviselő a gázárakkal és a rezsicsökkentés helyzetével kapcsolatban tett fel kérdést. A felvetésekre a kormány oldaláról Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter válaszolt, aki elmondta, hogy

a kormány mindent meg fog tenni a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány egyik legfontosabb stratégiai célja az energiaszuverenitás elérése, amelynek érdekében azon intézkedéseket (tárolók építése, szélenergia kihasználása, hatékonysági programok végrehajtása) is megvalósítják, amiket az előző kormány elfelejtett. A miniszter a gázbeszerzésekkel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a kormány a piaci árnál kedvezőbben fogja biztosítani a gázellátást.

A napirend előtti felszólalásokat Hallerné Nagy Anikó zárta a Tisza képviselőcsoport részéről, amely a Fertő-tó élővilágához kapcsolódott.

A felszólalások után szavazások következtek.

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