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Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba
Gazdaság

Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba

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Az Országgyűlés a keddi ülésén megválasztotta a Médiatanács új elnökét és tagjait. Míg a kormánypárti Tisza Párt és a Mi Hazánk jelöltjei bizalmat kaptak, a parlamenti többség elutasította a Fidesz–KDNP delegáltjait. A kormánypárti frakció megosztott szavazása éles vitát váltott ki, ugyanis az ellenzék a korábbi politikai megállapodások felrúgásával és az utolsó pillanatban kiadott miniszterelnöki utasítással vádolja a kormánypártot, míg a Tisza Párt szerint a képviselőik központi iránymutatás hiányában, saját meggyőződésük alapján döntöttek - jelentette a Telex.

A parlamenti szavazáson Polyák Gábort 132 igen és 52 nem szavazattal választották meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé. A testületbe a Tisza Párt három szakembert, Bencsik Mártát, Bodrogi Beát és Nagy Krisztinát jelölte, akiket teljes egyetértésben, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadott el az Országgyűlés. Szintén bejutott a testületbe a Mi Hazánk delegáltja, Tóth Máté is, akit 171 igen és 9 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett választottak meg.

A Fidesz–KDNP két jelöltje, Pindroch Ferenc és Szabó László ugyanakkor

nem kapta meg a szükséges támogatást, annak ellenére sem, hogy az illetékes parlamenti bizottság korábban mindkettőjüket támogatta.

Pindroch Ferencre 78 igen és 84 nem szavazat érkezett 18 tartózkodás mellett, míg Szabó Lászlót 72 igen és 95 nem szavazattal, valamint 16 tartózkodással utasították el. A szavazatok megoszlásából kiderült, hogy a Tisza-frakció nem volt egységes, mert bár a többség elutasította a fideszes jelölteket, a kormánypárt soraiból többen igennel voksoltak vagy tartózkodtak.

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Az eredmény heves reakciókat váltott ki az ellenzéki pártok soraiban. A Fidesz kommunista tempót és önkényuralmat emlegetve tiltakozott. Takács Árpád, a Fidesz képviselője arra hivatkozott, hogy előzetesen konszenzus született a pártok között egymás jelöltjeinek kölcsönös támogatásáról. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy vélte, a megállapodást Magyar Péter miniszterelnök rúgta fel, aki szerinte az utolsó pillanatban utasította a kormánypárti képviselőket az ellenzéki jelöltek elutasítására.

A Tisza Párt sajtóosztálya és több képviselője viszont cáfolta ezeket a vádakat. Tájékoztatásuk szerint a megosztott szavazás oka pusztán annyi volt, hogy

a frakcióvezetés ezúttal nem adott ki előzetes iránymutatást a voksoláshoz.

Mivel nem született központi döntés, a kormánypárti képviselők saját lelkiismeretük és szakmai meggyőződésük alapján, szabadon dönthettek a Fidesz–KDNP jelöltjeinek támogatásáról.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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