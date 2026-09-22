Kiderült, miért nem támogatta a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi jelölését

Magyar Péter már parlamenti felszólalásában utalt arra, hogy
olyan információk birtokába jutottak, amelyek miatt a Tisza-frakció számára vállalhatatlan Szathmáry támogatása.
Bár a párt hivatalosan nem részletezte a döntés hátterét, az elutasítás mögött a Telexen megjelent cikk szerint a jelölt testvérének büntetőügye áll, amelyről a kormányfő is értesült. Az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztályvezetőjeként dolgozó fivért a múlt héten hétrendbeli közokirat-hamisítással gyanúsították meg, miután a gyanú szerint ő intézte az aranykonvoj-ügyben előállított ukrán állampolgárok beutazási és tartózkodási tilalmát. A családi érintettséget a kormánypárt zárt frakcióülésén is megerősítették.
A politikai akadályok felmerülése előtt Szathmáry jelölése magában az ügyészi karban is meglepetést keltett, mivel a szakember legutóbb a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezette. Kollégái okos, tisztességes és a szervezet működését jól ismerő ügyészként jellemezték, ugyanakkor többen megkérdőjelezték alkalmasságát a csúcsvezetői posztra. A kritikusok szerint hiányzik belőle a vádhatóság rendbetételéhez elengedhetetlen konfrontatív hajlam és a komolyabb tárgyalótermi rutin. Emellett felmerült az a félelem is, hogy a Polt Péter-érában szocializálódott szakemberként továbbra is a politikai elvárásokat szolgálná ki, csupán az új hatalmi viszonyokhoz igazodva.
Baka András államfő hétfői parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy a legfőbb ügyész kiválasztása nem csupán személyi kérdés, hanem a magyar jogállam jövőjéről szól. A köztársasági elnök szerint a vádhatóság jelenleg rendkívül rossz állapotban van, a szakmai munkára pedig súlyosan rányomják a bélyegüket a szervezeten belüli hatalmi játszmák és rivalizálások.
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