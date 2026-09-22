Magyar Péter kéri az Országgyűléstől: haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát

A miniszterelnök szerint az ügyészség ma megpróbálta összemosni az ellene 2024-ben indított eljárást és az előző kormány által elkövetett százmilliárdos közpénz lenyúlásokat. Ezzel szerinte az ügyészség elbagatellizálja a rendszerváltást.
Az, hogy Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérték ki a mentelmi jogomat, a maffiát éveken keresztül kiszolgáló ügyészség az Országgyűléstől, egyetlen célt szolgál, hogy súlyos, a nemzetet megkárosító korrupciós bűncselekményeket összemosson egy, a propaganda által ellenem sikertelenül építgetett politikai lejáratással - vélekedett.
Magyar Péter kiemelte:
szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni az én esetemmel.
Ezt megelőzően a videóban bemutatta, hogy a korábbi Fidesz-kormányok 2 miniszterét milyen bűncselekményekkel gyanúsították meg.
Kiemelte: örömmel állok rendelkezésre.
Szívesen lemondanék a mentelmi jogomról, de erre nincs lehetőségem, hiszen arról az Országgyűlésnek kell döntenie - tette hozzá. Ezért kérni fogom, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelem megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az út a börtönbe program - mondta. Emlékeztetett: esetében most sem tenne másképp. Szerinte azon az éjszakán a rendőri vezetők nyilvánvalóan politikai utasításra a helyszínre érkezésük után szinte azonnal három, négy búvárt küldtek a Dunába, sötétben, hordalékok és farönkök közé, hogy próbáljanak védőfelszerelés és mindenféle segítség nélkül egy állítólag a Dunában lévő telefont.
A rendőrség egy órán belül vezényelte a Dunába a búvárokat a telefon miatt, szerinte veszélyeztették ezzel a búvárok testi épségét. Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés bűntette miatt. A miniszterelnök szerint ők majd elmesélhetik, hogy melyik miniszter utasítására cselekedtek.
Ami pedig a Legfőbb Ügyészséget illeti,
a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rasara,
átvilágításra és felelősségre vonásra. Hozzátette, hogy "nem lenne meglepve, ha ezt a mai szánalmas akciót ugyanazok a Polt-féle maffia ügyészek tervezték volna, akik anno közreműködtek a Rogán Antalig érő végrehajtói botrányban és a Orbán Viktor miniszterére terhelő adatoknak és mondatoknak a nyomozati iratokban való törlésében".
Ha a Tiszán múlik, már három héten belül lehetne új Legfőbb Ügyész - szögezte le. Az ő feladata lesz a korrupt ügyészek felelősségre vonása és bíróság elé állítása - tette hozzá.
"Az én lelkiismeretem tiszta.
Kérem az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé,
mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában - fogalmazott a kormányfő, aki üzenetét azzal zárta:
"Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy-klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak üzenem, most tényleg indul az út a börtönbe program. Kapaszkodjanak jól!"
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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