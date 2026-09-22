Magyar Péter: "Tisztelettel arra kérjük Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi pozícióra!"

A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Szatmári Zoltánnak, Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjének megválasztását - kezdi beszámolóját Magyar Péter miniszterelnök. A döntést a kormányfő azzal indokolta, hogy a szervezet élére olyan vezetőre van szükség, aki képes helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, garantálja annak politikai függetlenségét, és megoldást kínál a felhalmozódott szervezeti problémákra. A kormánypárt arra kéri az államfőt, hogy állítson új jelöltet a posztra.
A Telex értesülései szerint Szathmáry Zoltán jelöltségét testvére aranykonvoj-ügyben való érintettsége miatt nem támogatta a Tisza-kormány.
A kormányfő ezek után a parlament mai ülésén elfogadott törvényekről számolt be.
- Az egészségügy területén a parlament elfogadta a szakmai kamarák megerősítését. Ennek értelmében visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, 2027-től pedig az orvosok etikai ügyei ismét a Magyar Orvosi Kamarához kerülnek. A jövőben a kamarák szélesebb beleszólási joggal rendelkeznek majd az egészségpolitikai, szakmai és képzési kérdésekben.
- Szigorodnak az építkezésekre vonatkozó szabályok is. Amennyiben egy kiemelt beruházás környezet- vagy természetvédelmi jogsértést követ el, az engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. Ilyen esetekben a kormány a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább hat hónapig megtilthatja az új építési és létesítési engedélyek kiadását.
- A fővárost érintő fontos változás, hogy újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A testületben öt kormányzati és öt fővárosi delegált kap helyet a miniszterelnök és a főpolgármester vezetésével, a Budapest jövőjét meghatározó nagy fejlesztésekről pedig egyhangúlag kell dönteniük. Az Országgyűlés arról is határozott, hogy a Városliget a jelenleginél nagyobb mértékben már nem építhető be.
- A parlament felfüggesztette három fideszes képviselő – Pócs János, Kocsis Máté és Panyi Miklós – mentelmi jogát, így bíróság előtt kell felelniük az ügyeikben.
- Döntés született a Médiatanács új elnökének és négy tagjának személyéről is. A testület elnöke Polyák Gábor médiajogász lett, akinek kiválasztását nyilvános pályázat és parlamenti bizottsági meghallgatás előzte meg.
- Az Országgyűlés jelenleg is tárgyalja a gyermekvédelmi jogszabályok szigorítását. A javaslat célja a kiskorúak fokozottabb védelme a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben, a gyermekek fejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetések eltávolítása a közterületekről, valamint a kórházakban hagyott csecsemők helyzetének rendezése.
A kormányzati munka a másnapi kormányüléssel folytatódik, szerda este pedig a miniszterelnök a Vatikánba utazik, ahol XIV. Leó pápával találkozik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Ez nagyon kínos: kosarat kapott Trump Putyin legszorosabb szövetségesétől
Nem erre számított.
Meglépte a jegybank: csökkentik az inflációs célt
2028-tól 2,5%.
Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is
A döntés immár az Országgyűlés feladata.
Tombolnak az oroszok: Amerika egyetlen lépéssel kiváltotta Moszkva haragját
Sorra szólalnak fel a politikusok.
Ki lesz idén az év CFO-ja, és mi lesz a pénzügyi vezetők szerint az építőiparral? - Holnap kiderül
A credit management és a jövő finanszírozási lehetőségei is ott lesznek a Future of Finance 2026 konferencia fókuszában.
Nagy terveket szövöget a népszerű fogadási platform: engedélyeznék a tőkeáttételt
Ez megnyithatja az utat az intézményi szereplők előtt.
Szűkül a kínálat a budapesti irodapiacon, a bérleti díjak viszont nem emelkedtek
Év közepére 12,2 százalékra mérséklődött a fővárosi üresedési ráta.
Ursula von der Leyen a maga képére formálná a világ valaha legfontosabb szervezetét, kilopja Trump kezéből a gyeplőt
Egészen sajátságos tervhez talált gyorsan szövetségeseket.
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?