Magyar Péter: "Tisztelettel arra kérjük Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi pozícióra!"

A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Szatmári Zoltánnak, Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjének megválasztását - kezdi beszámolóját Magyar Péter miniszterelnök. A döntést a kormányfő azzal indokolta, hogy a szervezet élére olyan vezetőre van szükség, aki képes helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, garantálja annak politikai függetlenségét, és megoldást kínál a felhalmozódott szervezeti problémákra. A kormánypárt arra kéri az államfőt, hogy állítson új jelöltet a posztra.

A Telex értesülései szerint Szathmáry Zoltán jelöltségét testvére aranykonvoj-ügyben való érintettsége miatt nem támogatta a Tisza-kormány.

A kormányfő ezek után a parlament mai ülésén elfogadott törvényekről számolt be.

Az egészségügy területén a parlament elfogadta a szakmai kamarák megerősítését. Ennek értelmében visszaállítják a kötelező orvosi kamarai tagságot, 2027-től pedig az orvosok etikai ügyei ismét a Magyar Orvosi Kamarához kerülnek. A jövőben a kamarák szélesebb beleszólási joggal rendelkeznek majd az egészségpolitikai, szakmai és képzési kérdésekben.

Szigorodnak az építkezésekre vonatkozó szabályok is. Amennyiben egy kiemelt beruházás környezet- vagy természetvédelmi jogsértést követ el, az engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. Ilyen esetekben a kormány a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább hat hónapig megtilthatja az új építési és létesítési engedélyek kiadását.

Amennyiben egy kiemelt beruházás környezet- vagy természetvédelmi jogsértést követ el, az engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. Ilyen esetekben a kormány a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább hat hónapig megtilthatja az új építési és létesítési engedélyek kiadását. A fővárost érintő fontos változás, hogy újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A testületben öt kormányzati és öt fővárosi delegált kap helyet a miniszterelnök és a főpolgármester vezetésével, a Budapest jövőjét meghatározó nagy fejlesztésekről pedig egyhangúlag kell dönteniük. Az Országgyűlés arról is határozott, hogy a Városliget a jelenleginél nagyobb mértékben már nem építhető be.

A testületben öt kormányzati és öt fővárosi delegált kap helyet a miniszterelnök és a főpolgármester vezetésével, a Budapest jövőjét meghatározó nagy fejlesztésekről pedig egyhangúlag kell dönteniük. Az Országgyűlés arról is határozott, hogy a Városliget a jelenleginél nagyobb mértékben már nem építhető be. A parlament felfüggesztette három fideszes képviselő – Pócs János, Kocsis Máté és Panyi Miklós – mentelmi jogát, így bíróság előtt kell felelniük az ügyeikben.

Döntés született a Médiatanács új elnökének és négy tagjának személyéről is. A testület elnöke Polyák Gábor médiajogász lett, akinek kiválasztását nyilvános pályázat és parlamenti bizottsági meghallgatás előzte meg.

A testület elnöke Polyák Gábor médiajogász lett, akinek kiválasztását nyilvános pályázat és parlamenti bizottsági meghallgatás előzte meg. Az Országgyűlés jelenleg is tárgyalja a gyermekvédelmi jogszabályok szigorítását. A javaslat célja a kiskorúak fokozottabb védelme a szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben, a gyermekek fejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetések eltávolítása a közterületekről, valamint a kórházakban hagyott csecsemők helyzetének rendezése.

A kormányzati munka a másnapi kormányüléssel folytatódik, szerda este pedig a miniszterelnök a Vatikánba utazik, ahol XIV. Leó pápával találkozik.

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