Már 20 centis hó borítja a közeli magashegység csúcsait: figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok

Leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas-Tátra szlovákiai részén kedden reggel - közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátrában, és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magashegységben is már megfigyelhető a nyári szezont követően kialakult első hótakaró. Figyelmeztetjük a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magashegyi régióban ezekkel a körülményekkel számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel a arra lehet számítani, hogy a hótakaró a hét végén elolvad - jelentette a SHMÚ.

Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai Magas-Tátra bérceit.

A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 centiméter vastag - írták.

Hozzátették: az ország további északi régióiban az oda északnyugati irányból érkező hideg és nedves légtömegek beáramlásának következtében hétfő éjféltől kedden reggelig helyenként 5 és 25 milliméter közötti friss hó esett.

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