Megalakult a Médiatanács, a Fidesz-KDNP képviselői kivonultak a parlamentből a szavazás után

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők.
A médiatanács tagjának választották a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt.
Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.
A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.
Latorcai Csaba képviselő elfogadhatatlannak tartotta a szavazás menetét és elmondta: a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák.
Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a médiatanács megalakult
- jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg - közölte.
A tanács elnöke és a megválasztott négy tagja ezt követően esküt tett.
A törvényhozás művelődési bizottsága hétfőn döntött arról, hogy Polyák Gábort jelöli a médiatanács elnöki tisztségére. Ugyanekkor határoztak arról, hogy támogatják a kormánypárti és ellenzéki frakciók által a testületbe javasolt személyek megválasztását.
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