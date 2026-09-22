Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció

Lane elmondta, hogy nemcsak a nyersolaj, hanem a földgáz árában is újabb drágulási hullám figyelhető meg.
Az EKB várakozásai szerint ez tartósabb és magasabb inflációt eredményez, így az áremelkedés üteme csak 2027 közepétől kezdhet közeledni a jegybanki inflációs célhoz.
A vezető közgazdász kifejtette, hogy az energiaárak második hulláma az élelmiszerárakra, a tágabb értelemben vett energiaköltségekre – beleértve a villamos energiát – és az iparcikkekre egyaránt felfelé mutató nyomást gyakorol, míg a szolgáltatások terén az áremelkedés várhatóan mérsékelt marad.
Az euróövezeti infláció a következő hónapokban várhatóan eléri a 4 százalékot, a legfrissebb EKB-előrejelzések pedig idénre átlagosan 3, jövőre pedig 2,5 százalékos pénzromlást vetítenek előre, ami jelentősen meghaladja a 2 százalékos inflációs célt. Az iráni háború nyomán felszökő energiaárak miatt szeptemberben az EKB már a második kamatemelését hajtotta végre,
és a döntéshozók további szigorításra készülnek, így akár már októberben újabb 25 bázispontos emelés jöhet.
Lane figyelmeztetett, hogy amennyiben az energiaár-sokk ősszel tovább erősödne és elhúzódna, az már a gazdasági növekedésre is rányomná a bélyegét. Enyhébb forgatókönyv esetén viszont több tényező is támogathatja a bővülést, mint például a jelentős európai állami kiadások, különösen a német infrastrukturális és védelmi beruházási program, valamint az EU NextGenerationEU alapja.
A mesterséges intelligencia kapcsán Lane megjegyezte, hogy bár az ágazat súlypontja nem Európában van, a kontinens gazdaságából is elegendő szereplő aktív a szektorban ahhoz, hogy profitáljon belőle. Az EKB alapforgatókönyve szerint az európai gazdaság továbbra is egyenletes, de mérsékelt ütemben növekszik, feltéve, hogy az energiaár-sokk nem fokozódik tovább.
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