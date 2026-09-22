Megjött az MNB kamatdöntése!

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Kedden 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így a nyári „mini kamatcsökkentési ciklus” után egyelőre kivár a jegybank. A legfontosabb kérdésekre azonban egyelőre nem kaptunk választ, de hamarosan kiderülhet az MNB friss prognózisa, illetve akár az inflációs cél csökkentését is bejelenthetik.

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Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa, így marad 5,5%-on az irányadó ráta. Nyáron a jegybank három lépésben összesen 75 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, Varga Mihály elnök júniusban úgy fogalmazott, hogy „mini kamatcsökkentési ciklusba kezdtek”, amiből a jelek szerint egyelőre nem lett hosszabb.

Az elemzők szerint meg is volt az oka az óvatosságra a jegybanknak, mivel ugyan az inflációs folyamatok továbbra is nagyon visszafogott árnyomást mutatnak, de az elmúlt hetekben a nemzetközi fejlemények egyértelműen kedvezőtlen irányt vettek. A Közel-Keleten újra fellángolt a háború, ami az olajárak emelkedését hozta, a fejlett kötvénypiacokon pedig komoly hozamemelkedés bontakozott ki. Az inflációs kockázatokra reagálva a nagy jegybankok közül az EKB és a Fed is kamatot emelt. Közben a forint is 360 felett ragadt az euróval szemben, így a szakemberek kivétel nélkül arra számítottak, hogy egyelőre nem folytatódik majd a kamatvágás.

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Az alapkamat mellett a Monetáris Tanács ma tárgyalta a friss inflációs jelentés előrejelzéseit is. Ezek elsősorban azért lehetnek érdekesek, mert megalapozhatják, hogy az őszi hónapokban visszatérhet-e a lazításhoz az MNB vagy tartósan megállhatnak.

A friss növekedési- és inflációs prognózist már ma délután három órakor közzéteszi a jegybank, azzal egyidőben érkezik a szokásos közlemény is a mai döntés indoklásával, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály.

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A délután legfontosabb kérdése az lesz, hogy

a Tanács tárgyalt-e az inflációs cél csökkentéséről, illetve döntöttek-e arról.

Az MNB elnöke néhány hónapja beszélt arról, hogy megkezdődött az MNB-n belül a munka azzal kapcsolatban, hogy az euróbevezetési tervekkel párhuzamosan a jelenlegi 3%-ról 2%-ra kell csökkenteni az inflációs célsáv középértékét. Egyelőre arról tanakodhatnak, hogy ezt pontosan milyen ütemezéssel, hány lépésben tegyék meg. Augusztusban Varga már azt is elmondta, hogy várhatóan ősszel számolnak majd be a felülvizsgálat eredményéről. Az elemzők egy része arra számított, hogy akár már a mostani ülésen bejelenthetik a cél csökkentésének első lépését. Ezzel kapcsolatban várhatóan majd a közlemény, illetve az elnök sajtótájékoztatója hoz friss információt.

A Portfolio délután élőben tudósít majd az MNB sajtótájékoztatójáról, illetve az esetleges piaci reakciókról.

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