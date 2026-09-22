Meglépte a jegybank: csökkentik az inflációs célt

Az MNB Monetáris Tanácsa arról döntött a mai napon, hogy az inflációs célt 2028 január 1-től 3%-ról 2,5%-ra csökkenti a +/-1%-os toleranciasávot fenntartva.
Az MNB indoklása szerint az elmúlt évtizedben a hazai reálgazdasági fejlettség és az árszínvonal összességében közeledett az eurózóna átlagához.
Az inflációs cél csökkentését támogatja a nominális- és reálkonvergencia helyzete. A folytatódó reálgazdasági konvergenciához társuló további fokozatos árszintfelzárkózás elsősorban a szolgáltatások körét érintheti. Az eurózónához képest 0,5 százalékponttal magasabb inflációs cél lehetőséget biztosít arra, hogy az árszintfelzárkózás egy része továbbra is az inflációs többleten keresztül valósulhasson meg, így rövid távon ne jelentsen túlzott terhet a reálgazdaság számára. A döntéssel az MNB inflációs célja illeszkedik a régiós gyakorlatba és közelít az Európai Központi Bank céljához.
A döntés mögött a finanszírozási költségek tartós mérséklésének szándéka is áll. Az MNB érvelése szerint a magasabb inflációs cél hosszabb távon magasabb nominális kamatokkal és inflációs prémiummal jár, ami megdrágítja a gazdaság finanszírozását. Az alacsonyabb cél ezzel szemben kiszámíthatóbb környezetet teremthet, segítheti a jövedelmek vásárlóerejének és a megtakarítások reálértékének megőrzését, valamint támogathatja a fogyasztást és a beruházásokat. A módosítással a magyar cél a lengyel és a román szinthez igazodik, és közelebb kerül az euróbevezetés árstabilitási követelményéhez is.
Az időzítést a jegybank a kedvezőbb inflációs környezettel indokolja: tájékoztatója szerint 2026 eleje óta az infláció a toleranciasáv alján vagy az alatt alakult, miközben a lakossági és vállalati inflációs várakozások is mérséklődtek. Ez megkönnyítheti, hogy az alacsonyabb cél beépüljön az árazási és bérezési döntésekbe. Az MNB számításai szerint az alkalmazkodás másfél-két évet vehet igénybe, és átmenetileg kisebb növekedési veszteséggel járhat; ennek mértéke nagyrészt attól függ, milyen gyorsan igazodnak a várakozások az új célhoz.
Nem volt meglepetés
A döntés háttéhez tartozik, hogy már hetekkel korábban felröppentek olyan pletykák, hogy az MNB egy ilyen döntésre készülhet. A kormány jelenleg 2030-ra szeretné teljesíteni az euróbevezetés feltételeit, majd azt követően kerülhetne sor a forint lecserélésére. De akkor miért siet ennyire a jegybank?
Ahogy erről korábban írtunk, a régióban, az látszik, hogy az eurózónán kívül nálunk a legmagasabb a jegybank inflációs célja. A lengyel és a román nemzeti bank 2,5%-os, a csehek pedig 2 százalékos áremelkedési ütemet céloznak. Közülük a románok időnként kacérkodnak az euró bevezetésével, de a feltételek teljesítésében még nálunk is rosszabbul állnak, a lengyelek és a csehek pedig rendre elutasítják az ötletet is.
Közép-Kelet-Európában egyébként utoljára Románia módosított a legfontosabb jegybanki célon, ők 2013-ban 3 százalékról csökkentették a jelenlegi 2,5%-ra.
A kormány euróbevezetési tervei mellett van még egy oka, hogy most kerülhet terítékre a kérdés:
évek óta nem látott alacsony árnyomás tapasztalható a gazdaságban, ebben a környezetben pedig könnyebb csökkenteni a célt.
Ez az érv. pedig szerepelt is a jegybank indoklása között a közleményében.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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