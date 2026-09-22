Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon

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Már a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásában is részt vesz a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) kardoskúti pilotprojektre: az idén részben üzembe állított két elektrolizáló a többletáramból hidrogént állít elő, így segít hasznosítani a megújulók "felesleges" termelését. Bár a technológia egyelőre költséges, a fejlesztés folytatódik, és hamarosan egy új üzemanyagcellás kiserőművel a tárolt hidrogénből már áramot is termelhetnek.

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Az MFGT 2021. február 1-én elindított Akvamarin projekt keretében olyan komplex ipari méretű hidrogén alapú energiatárolási rendszer kialakításán dolgozik, amely aktív szerepet vállal a magyar villamosenergia-rendszer tehermentesítésében azáltal, hogy részt vesz az áramhálózat kiegyensúlyozásában olyan időszakokban, amikor többlettermelés van (például napsütötte nyári napokon).

A korábbi Energiaügyi Minisztérium támogatásával megvalósult projektben kétszer 1 MW teljesítményű elektrolizáló berendezés (PEM-elektrolizáló) működtetésével – ha kis léptékben is – biztosítható, hogy

a megújuló energiaforrás „kikapcsolása" helyett a többlet villamos energia felhasználásával vízbontáson keresztül hidrogén álljon elő.

Ráadásul a "felesleges" áramból megtermelt megújuló hidrogén földgázzal keverve az MFGT által működtetett berendezésekben (kompresszorok meghajtásához, LOHC technológia üzemi teszteléséhez, belső bevonatoló technológia vizsgálatához és anyagvizsgálati módszerek fejlesztéséhez) kerül felhasználásra, közvetlenül csökkentve ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátását.

További cél, hogy a jogi kérdések rendezését követően a közeljövőben az országos földgázszállító rendszerbe is betáplálják a megtermelt hidrogént

- ami ha működik, egy újabb módszer lehet a gázfüggőség csökkentésére.

A telepített berendezések és kapcsolódó infrastruktúra ellenőrzését követően 2023 második felében elkezdődött a beüzemelési folyamat. A sikeres próbákat követően, 2025 március első felében sikeresen lezárult a teljes rendszer 72 órás próbaüzeme, majd 2025. március 12-én sikeresen használatba vételi engedélyt kapott.

Az Akvamarin projekt működésének sematikus ábrája - forrás: MFGT

A projekt egyik fő feladataként 2026. augusztus 1.-vel megkötésre került az MVM ONEnergy Zrt. szabályozó központjával a csatlakozási szerződés, melynek révén

az elektrolizáló távüzemeltetéssel szolgálhatja a villamosenergia ellátó rendszer rugalmasságának növelését, lehetővé téve ezzel megújuló energiatermelés további felfutását.

Hogyan működik a rendszer kiegyensúlyozása?

A napenergia (megújulók) térnyerésével egyre nagyobb a tétje annak, mennyire pontosan tudjuk előre jelezni a termelést. Ez az időjárásfüggő termelők korában egyre nehezebb, ezért akár egy nagyobb kiterjedésű felhő is komoly problémát okozhat a villamosenergia-rendszernek. Ilyen helyzetekben egy erőmű kétféleképpen tud besegíteni abba, hogy az áramhálózat stabilan működjön:

Egyrészt úgy, ha hiányos időszakokban a nagyfeszültségű hálózatüzemeltető (MAVIR) részére nyújtott szolgáltatás keretében a termelését megnöveli, ezzel felfelé irányuló szabályozói kapacitást (aFRR+) nyújt a rendszernek - ezért természetesen megfelelő díjazásban részesül.

Ha viszont a többlet villamos energia a probléma, akkor az erőmű termelésének csökkentésével (aFRR-) tud hozzájárulni a rendszerstabilitáshoz. Vagy: egy elektrolizálóval arra is lehetőség van, hogy a megújulók felesleges árammennyiségét felhasználjuk hidrogén előállítására ahelyett, hogy le kellene szabályozni a megújuló termelőket, így értékes villamos energiát elpazarolva. Az így megtermelt hidrogént pedig el lehet tárolni, később üzemanyagcellák segítségével elégetni és áramot termelni.

Visszatérve a kardoskúti projektre, idén január 27-én az egyik 1 MW-os berendezés teljesítette a MAVIR által a Kiserőmű Szabályozó Központ (KSzK) számára meghatározott akkreditációs üzemeltetést, amely során a berendezés „bizonyította”, hogy sikeresen részt tud venni a magyar energiarendszer szabályozásában.

Mi az a Kiserőmű Szabályozó Központ (KSzK)? A MVM ONEnergy által működtetett rendszerben "gyűjtik össze" az 5 MW alatti kiserőműveket, energiatárolókat és szabályozott fogyasztókat, hogy a fentebb már említett rendszerszintű szabályozási szolgáltatásokat nyújtsanak a villamosenergia-hálózat egyensúlyának fenntartásához.

Ezt követően, több próbaüzem és a szerződéses előkészítést követően a hidrogéntermelő üzem végül 2026. augusztus 1-én lépett be a KSzK szabályozói portfóliójába 1 MW leszabályozási lehetőséggel (aFRR-).

Az augusztusi adatok alapján

a berendezések közel 97%-ban álltak rendelkezésre (721/744 óra), amiből 77 órában rugalmassági célokra használtak azokat

- a megtermelt hidrogén mennyisége 11 600 köbméter volt.

A lenti ábrán az augusztusi üzem grafikus ábrázolása látható.

Akvamarin technológia első havi üzeme diagramon - forrás: MFGT

A berendezések megbízható működését megelőzően azonban a támogató műszerek és szenzorok, valamint villamos biztonsági elemek többszöri cseréjére volt szükség 2025 nyarán. A folyamat során számos olyan „típus-meghibásodásokkal” és kiemelt karbantartási beavatkozások kerültek elő, amelyek nagy valószínűséggel merülhetnek fel a későbbi - akár nagyobb léptékű projektek - üzemszerű működés során.

A tapasztalatok alapján ezen hidrogénalapú energiatárolási technológia egyelőre költséges és kevésbé támogatja a rövid, pár perces időszakos és "tűszerű" csúcsüzemű termeltetést, azonban közép és hosszú távon alternatívájaként szolgálhat az akkumulátoros energiatárolóknak, hiszen a szabályozási tevékenység során megtermelt hidrogén tiszta energiaforrásként, de akár vegyipari nyersanyagként is szolgálhat az ipar számára.

Ki kell emelni, hogy a kardoskúti projekt hazánkban elsőként kapta meg - 2026. március 31-én - a „zöld címkét", tehát a megújuló hidrogén gáz termelő hely státuszt, melynek révén az ezt követő időszakban termelt hidrogén már e karbonmentes eredetet alátámasztó „címkével” értékesíthető és használható fel. ipari és tudományos célokra is felhasználható.

Az MFGT azonban itt nem áll meg, és tovább dolgozik ezen energiatárolási mód továbbfejlesztésén és kutatásán. Ennek keretében a tárolási ciklus teljessé tétele érdekében

a már üzemelő elektrolizáló berendezések mellé 1 MW teljesítményű hidrogénüzemű üzemanyagcellás kiserőművet telepít az elektrolizáló berendezések szomszédságába,

lehetővé téve ezzel a villamos energiatermelést nem csak leirányú (aFRR-), hanem felirányú (aFRR+) szabályozási szolgáltatás nyújtásával. A berendezés jelenleg gyártás alatt van, az év végi telepítést követően 2027 első negyedévében fogja próbaüzemét megkezdeni.

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