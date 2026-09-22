Nagy változásra készül az IMF: ritkábban ellenőrizhetik a tagállamokat

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyes országok esetében csökkentené a gazdasági állapotfelmérések gyakoriságát a szervezet szélesebb körű hatékonyságnövelési törekvéseinek részeként – értesült a Bloomberg.

A hírügynökség kedden az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az IMF a jövőben a jelenleginél ritkábban tartana úgynevezett IV. cikk szerinti konzultációt bizonyos tagállamokkal. Ezek a rendszeres felülvizsgálatok az egyes országok gazdaságpolitikájának és pénzügyi helyzetének átfogó értékelését szolgálják, és hagyományosan évente zajlanak.

A beszámoló szerint egyelőre nem készült hivatalos lista azokról az országokról, amelyekre a ritkább felülvizsgálati rend vonatkozna. A döntéseket várhatóan eseti alapon hozzák majd meg, emellett maguk

az érintett országok is kérhetik a felülvizsgálatok ritkítását.

A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést.

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