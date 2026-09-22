14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nagy változásra készül az IMF: ritkábban ellenőrizhetik a tagállamokat
Gazdaság

Nagy változásra készül az IMF: ritkábban ellenőrizhetik a tagállamokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyes országok esetében csökkentené a gazdasági állapotfelmérések gyakoriságát a szervezet szélesebb körű hatékonyságnövelési törekvéseinek részeként – értesült a Bloomberg.

A hírügynökség kedden az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az IMF a jövőben a jelenleginél ritkábban tartana úgynevezett IV. cikk szerinti konzultációt bizonyos tagállamokkal. Ezek a rendszeres felülvizsgálatok az egyes országok gazdaságpolitikájának és pénzügyi helyzetének átfogó értékelését szolgálják, és hagyományosan évente zajlanak.

A beszámoló szerint egyelőre nem készült hivatalos lista azokról az országokról, amelyekre a ritkább felülvizsgálati rend vonatkozna. A döntéseket várhatóan eseti alapon hozzák majd meg, emellett maguk

az érintett országok is kérhetik a felülvizsgálatok ritkítását.

A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést.

Még több Gazdaság

Rendkívüli lépésre szánta el magát Macron: azonnali könnyítéseket kér Ursula von der Leyentől

Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök

Elfogytak a tartalékok: rekordméretű pusztítás érte a magyar földeket, drasztikus lépésekre kényszerülnek a gazdák

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Megbecsülték, mennyi magyar fizetheti a Tisza-kormány vagyonadóját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility