Nálatok is egészségbiztosítási díjemelés van? Van rá 5 recept – kösd föl a gatyád

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az egészség lassan nem juttatás, hanem alapkövetelmény lett a munkavállalók szemében. Több egészségjuttatási elemet azonban nem is olyan könnyű egy rendszerbe összefogni. Az egészségbiztosítás sok helyen első számú juttatás lett – de mit tegyen egy cégvezető vagy HR vezető, ha az évfordulón brutális díjemelést tartalmazó levelet kap? A cikk végén választ adunk arra is, hogyan lehet ezt érdemben mérsékelni.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit.

A legfrissebb kutatások is azt mutatják, amit én már évek óta érzek a tárgyalóasztaloknál: az egészség előrébb került a munkavállalói preferenciák listáján, mint valaha. Nem a hetedik-nyolcadik helyen kullog valahol a cafeteria elemek között, hanem egyre gyakrabban az élen áll.

Ez a piacon dolgozóknak nem meglepetés. Ami viszont sokaknak igen: hogy ma már nem az a kérdés, legyen-e egészségbiztosítás egy cégnél. Az a kérdés, hogy a meglévő jó-e, jó áron van-e, és valóban a dolgozóknak ideális megoldás van-e mögötte.

Az Egészségökoszisztéma kora

Egyre több vállalattal beszélgetve azt látom, hogy a tudatosabb cégek már nem egy-egy izolált juttatásban gondolkodnak, hanem abban, amit én Egészségökoszisztémának szoktam nevezni: az egészségbiztosítás, a szűrőprogramok, a mentális támogatás, a wellbeing kezdeményezések és a kommunikáció együtt alkotnak egy rendszert, ami vagy működik, vagy nem.

De honnan tudom, hogy működik?

Ma már elkerülhetetlen, hogy adatokat is gyűjtsünk (persze anonim módon) a kiindulási helyzetről, a folyamatos fejlődésről és arról, hogy a kitűzött célokat elértük-e. Ehhez számtalan nagyon olcsó eszköz, felmérés rendelkezésre áll, ami megérne egy külön cikket is. Ezzel a területtel foglalkozó csapatunk ezt sokszor online szokta megoldani. Nem is a technikai háttér a kérdés legtöbbször, hanem a szándék és a külön figyelem a cég részéről.

Az Egészségökoszisztéma legtöbbször használt, legnagyobb elemeként szinte mindig az egészségbiztosítás jelenik meg – sokszor ez a gerince a rendszernek. De a hatásukat igazán együtt fejtik ki az egészségügyi juttatási elemek.

Ha már mindenkinél van, mi a kérdés?

Ma már olyan sok cégnél van valamilyen egészségbiztosítás, hogy ez szinte alapelvárássá vált – nem különlegesség többé, hanem alapkövetelmény, amit egy állásinterjún simán megkérdeznek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a döntés könnyebb lett. Sőt.

A kérdés ma már nem az, hogy legyen-e egészségbiztosítás. Hanem:

jó-e, ami most van,

jó áron van-e,

és valóban azt nyújtja-e, amire a dolgozóknak ténylegesen szükségük van.

Ebben segít a mellékelt összehasonlítás – csak éppen ez korántsem egyszerű feladat a HR csapat számára, amely nem ezzel foglalkozik napi szinten.

A kisbetűs rész csapdája

Amikor egy HR-es nekiül tendereztetni, elsőre minden ajánlat hasonlónak tűnik. A valódi különbségek azonban ritkán derülnek ki egy termékismertetőből – sokkal inkább a kisbetűs részekben rejtőznek, és sajnos gyakran csak a használat során válik nyilvánvalóvá, hogy egy adott szolgáltatást a biztosító ténylegesen tartalmazott-e a csomagban, vagy kizárta. Gyakran találkozom azzal is, hogy egy cég részéről gondosan megfogalmazott kérdésre a biztosítók olyan rutinos válaszokat adnak, melyből nem derül ki pontosan az adott csomag hátránya. Egy eklatáns példa erre:

HR csapat kérdése: korlátlan ellátást nyújt az adott csomag?

Erre egy adott biztosító mondhatja, hogy igen, de helyes kérdés az, hogy milyen szolgáltatások vehetők igénybe korlátlanul, melyek a belső korlátozások (sublimitek) és hol érhetőek el az adott elemek?

Ez az egyik legnehezebb rész egy tender lebonyolításában: nem elég a szolgáltatási listát összevetni, meg kell érteni, mi van a sorok között.

Egy másik friss példa: a biztosítotti nyilatkozatok

Egy nemrég lezárult nagyvállalati tenderen dolgozva szembesültem újra azzal, hogy a biztosítotti nyilatkozatok kezelésében mekkora különbségek vannak a piaci szereplők között. Van biztosító, ahol a munkavállalónak eredetiben, aláírva, papíron kell visszaküldenie a nyilatkozatát – ezt valakinek be kell gyűjtenie, iktatnia, továbbítania. Van, ahol egy online felületen néhány kattintással elintézhető ugyanez.

Pont emiatt a tapasztalat miatt vettem fel ezt a szempontot is a Portfolio olvasói számára készített összehasonlító táblázatomba. Váltáskor ugyanis már legalább annyira fontos szempont, hogy mennyi adminisztrációs feladattal jár az átállás, mint az, hogy mit fedez maga a csomag. Egy HR csapatnak nem mindegy, hogy a bevezetés heteken belül lezajlik-e, vagy hónapokig tartó papírmunkával jár, és az sem, hogy amíg egy-egy kolléga nyilatkozata valahol kallódik, addig kap-e ellátást.

Egy másik tender: amikor a kitelepülés a nyerő

Az irodánkban egy másik, nagyobb vállalat tenderén viszont egy teljesen más szempont bizonyult meglepően fontosnak: a kitelepülő szűrések – kamionos, buszos, vagy akár insite (a telephelyen berendezett) rendelőkben zajló vizsgálatok – nagyon jól illeszthetőek voltak a cég működésébe. Ott, ahol a dolgozók nagy létszámban, egy helyen dolgoznak, és nehezen tudnak időt szakítani egy külön orvosi útra, ez a megoldás sokkal nagyobb tényleges kihasználtságot eredményezett, mint egy hagyományos, egyénileg foglalható rendelői ellátás.

A fekvőbeteg csomag reneszánsza

Van egy másik trend is, amit egyre gyakrabban látok: a fekvőbeteg csomagok felértékelődését. Ennek oka egyszerű – a piacon elérhető alap egészségbiztosítási csomagok mára annyira jól felszereltek, hogy vezetői szinten alig lehet érdemi többletszolgáltatást találni. A személyre szabott prevenciós szűrésen kívül már nincs sok „extra”, amivel egy csomagot meg lehetne különböztetni a másiktól. Pedig van, ahol erre igény mutatkozik.

A fekvőbeteg-ellátás, a kórházi tartózkodás fedezete viszont az egyik utolsó terület, ahol egy vezetői vagy prémium csomag valódi, kézzelfogható különbséget tud nyújtani – ezért erősödik most fel ez az irány. Itt a komolyabb műtétek, esetleg többnapos kórházi tartózkodásoknál nem mindegy, hogy milyen gyorsan fér hozzá az adott ellátáshoz, milyen körülmények között, és az sem, hogy a vállalatvezető szobája hány ágyas és a folyosóra néz, vagy esetleg a Budai Várra. A következő szint is kopogtat az ajtón, mégpedig a nyugati egészségügyi ellátás.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Információ és jelentkezés

Amit a legtöbb évfordulós fejlesztés most tartalmaz

Ha megnézem, hogy a meglévő ügyfeleim évfordulós fejlesztéseiben mi a leggyakoribb elem, két dolog ismétlődik:

Mentális támogatás beillesztése – ez most az egyik legnépszerűbb bővítési irány.

A sebészeti keretek emelése – és ennek oka fájdalmasan egyszerű: az egynapos sebészet árai annyira elszálltak, hogy egy szerényebb keret ma már szinte semmit nem ér.

Ez utóbbi különösen fontos, és kevesen gondolnak bele igazán. Ha egy biztosító mondjuk 3-5 százezer forintot térít egy adott sebészeti beavatkozásra, az önmagában szépen hangzik – egészen addig, amíg ki nem derül, hogy maga az egynapos sebészeti beavatkozás 900 ezer forintba kerül. A különbséget a munkavállalónak kellene állnia, ami sokszor megterhelő, sőt esetenként egyszerűen nem is engedhető meg. Ilyenkor a dolgozó – annak ellenére, hogy van egészségbiztosítása – visszaáll az állami várólistára.

Ez az a pont, ahol egy cég szép szolgáltatási lista mellett is kudarcot vallhat: a keret nem követte az árak alakulását.

Szolgáltatás alapú céges egészségbiztosítások összehasonlítása

A legalulértékeltebb tényező: a kommunikáció

És van egy szempont, amit szerintem messze alulértékelnek a cégek: a dolgozói tájékoztatás módja és minősége.

Írásban, szóban, online felületen, plakátokkal – ideális esetben mindegyik csatornán egyszerre kellene kommunikálni egy egészségbiztosítási juttatást. A gyakorlatban azt látom, hogy egyes vidéki telephelyekre, vagy a fizikai munkát végző kollégák köréhez a szolgáltatás híre gyakran egyszerűen nem jut el megfelelő formában. Pedig ott ugyanolyan mértékben, sőt sokszor nagyobb arányban merülnek fel egészségügyi panaszok, mint egy irodai környezetben.

Egy remekül megválasztott csomag, amiről a dolgozók fele nem is tud, gyakorlatilag kidobott pénz. Ez nem szolgáltatási probléma – ez kommunikációs probléma, mégis rendszeresen a legjobban felszerelt csomagok bukását okozza.

A legjobb megoldás a kollégák személyes tájékoztatása, amire sokaknak nem fűlik a foga, mivel egy-egy telephely akár messze is lehet, néha többször kell menni, és természetesen minden cégnek nagyjából hasonló időpontban van erre szüksége. Az egészségbiztosítással foglalkozó csapatunkban egyhangú a vélemény, hogy márpedig ez a kulcs a kommunikációban.

Mit tegyen egy cégvezető vagy HR vezető mindezzel?

Néhány gyakorlati tanulság, amit ezekből az esetekből érdemes levonni:

Ne csak a szolgáltatási listát hasonlítsd össze – kérdezz rá az adminisztrációs folyamatra is: mennyi papírmunkával jár egy belépő vagy kilépő kolléga kezelése.

Ha nagy létszámú, pár telephelyen dolgozó csapatod van, vizsgáld meg a kitelepülő szűrési lehetőségek egészségbiztosításba való építését – ez sokszor nagyobb tényleges kihasználtságot hoz, mint gondolnád.

Nézd meg, mekkora a sebészeti térítési kereted a mai piaci árakhoz képest – egy elavult keret gyakorlatilag használhatatlanná teheti a szolgáltatást a legnehezebb pillanatban.

Fektess legalább annyi energiát a kommunikációba, mint magába a csomagválasztásba – főleg, ha vidéki telephelyeid vagy fizikai munkavállalóid is vannak.

Hogyan mérsékelhető az évfordulós díjemelés?

Erre a kérdésre szinte minden cégvezetőtől és HR vezetőtől visszakapom, amikor megérkezik az évfordulós értesítő: hogyan lehet érdemben mérsékelni egy jelentős díjemelést? Néhány gyakorlati válasz a tapasztalataim alapján:

Sajnos nem azzal, hogy amit a kollégák nem használnak, azt egyszerűen kivesszük a csomagból – ezzel pont nem spórol a biztosító sem.

Az esetlegesen túlhasznált szolgáltatások korlátozásával.

Biztosítói versennyel – a piacon jelenleg 8-10 komoly szereplő van.

Önrész bevezetésével – ez nem is annyira fájdalmas megoldás, mint amilyennek sokan gondolják.

Az egyéb díjak, költségek felülvizsgálatával.

Zárásként

Az egészségbiztosítás piaca ma sokkal érettebb, mint néhány éve volt. A csomagok tartalma egyre inkább hasonlít egymásra a felszínen – a valódi különbség ma már ott dől el, amit egy szolgáltatási táblázat nem mutat meg: az adminisztrációban, a kommunikációban, és abban, hogy a keretösszegek lépést tartanak-e a valósággal.

Az Egészségökoszisztéma-szemlélet pontosan erről szól: nem egy dobozból kivett terméket veszünk, hanem egy rendszert építünk, aminek minden eleme – a biztosítás, a szűrés, a kommunikáció – egymást erősíti, vagy egymást gyengíti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images