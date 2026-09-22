Nálatok is egészségbiztosítási díjemelés van? Van rá 5 recept – kösd föl a gatyád

A legfrissebb kutatások is azt mutatják, amit én már évek óta érzek a tárgyalóasztaloknál: az egészség előrébb került a munkavállalói preferenciák listáján, mint valaha. Nem a hetedik-nyolcadik helyen kullog valahol a cafeteria elemek között, hanem egyre gyakrabban az élen áll.
Ez a piacon dolgozóknak nem meglepetés. Ami viszont sokaknak igen: hogy ma már nem az a kérdés, legyen-e egészségbiztosítás egy cégnél. Az a kérdés, hogy a meglévő jó-e, jó áron van-e, és valóban a dolgozóknak ideális megoldás van-e mögötte.
Az Egészségökoszisztéma kora
Egyre több vállalattal beszélgetve azt látom, hogy a tudatosabb cégek már nem egy-egy izolált juttatásban gondolkodnak, hanem abban, amit én Egészségökoszisztémának szoktam nevezni: az egészségbiztosítás, a szűrőprogramok, a mentális támogatás, a wellbeing kezdeményezések és a kommunikáció együtt alkotnak egy rendszert, ami vagy működik, vagy nem.
De honnan tudom, hogy működik?
Ma már elkerülhetetlen, hogy adatokat is gyűjtsünk (persze anonim módon) a kiindulási helyzetről, a folyamatos fejlődésről és arról, hogy a kitűzött célokat elértük-e. Ehhez számtalan nagyon olcsó eszköz, felmérés rendelkezésre áll, ami megérne egy külön cikket is. Ezzel a területtel foglalkozó csapatunk ezt sokszor online szokta megoldani. Nem is a technikai háttér a kérdés legtöbbször, hanem a szándék és a külön figyelem a cég részéről.
Az Egészségökoszisztéma legtöbbször használt, legnagyobb elemeként szinte mindig az egészségbiztosítás jelenik meg – sokszor ez a gerince a rendszernek. De a hatásukat igazán együtt fejtik ki az egészségügyi juttatási elemek.
Ha már mindenkinél van, mi a kérdés?
Ma már olyan sok cégnél van valamilyen egészségbiztosítás, hogy ez szinte alapelvárássá vált – nem különlegesség többé, hanem alapkövetelmény, amit egy állásinterjún simán megkérdeznek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a döntés könnyebb lett. Sőt.
A kérdés ma már nem az, hogy legyen-e egészségbiztosítás. Hanem:
- jó-e, ami most van,
- jó áron van-e,
- és valóban azt nyújtja-e, amire a dolgozóknak ténylegesen szükségük van.
Ebben segít a mellékelt összehasonlítás – csak éppen ez korántsem egyszerű feladat a HR csapat számára, amely nem ezzel foglalkozik napi szinten.
A kisbetűs rész csapdája
Amikor egy HR-es nekiül tendereztetni, elsőre minden ajánlat hasonlónak tűnik. A valódi különbségek azonban ritkán derülnek ki egy termékismertetőből – sokkal inkább a kisbetűs részekben rejtőznek, és sajnos gyakran csak a használat során válik nyilvánvalóvá, hogy egy adott szolgáltatást a biztosító ténylegesen tartalmazott-e a csomagban, vagy kizárta. Gyakran találkozom azzal is, hogy egy cég részéről gondosan megfogalmazott kérdésre a biztosítók olyan rutinos válaszokat adnak, melyből nem derül ki pontosan az adott csomag hátránya. Egy eklatáns példa erre:
HR csapat kérdése: korlátlan ellátást nyújt az adott csomag?
Erre egy adott biztosító mondhatja, hogy igen, de helyes kérdés az, hogy milyen szolgáltatások vehetők igénybe korlátlanul, melyek a belső korlátozások (sublimitek) és hol érhetőek el az adott elemek?
Ez az egyik legnehezebb rész egy tender lebonyolításában: nem elég a szolgáltatási listát összevetni, meg kell érteni, mi van a sorok között.
Egy másik friss példa: a biztosítotti nyilatkozatok
Egy nemrég lezárult nagyvállalati tenderen dolgozva szembesültem újra azzal, hogy a biztosítotti nyilatkozatok kezelésében mekkora különbségek vannak a piaci szereplők között. Van biztosító, ahol a munkavállalónak eredetiben, aláírva, papíron kell visszaküldenie a nyilatkozatát – ezt valakinek be kell gyűjtenie, iktatnia, továbbítania. Van, ahol egy online felületen néhány kattintással elintézhető ugyanez.
Pont emiatt a tapasztalat miatt vettem fel ezt a szempontot is a Portfolio olvasói számára készített összehasonlító táblázatomba. Váltáskor ugyanis már legalább annyira fontos szempont, hogy mennyi adminisztrációs feladattal jár az átállás, mint az, hogy mit fedez maga a csomag. Egy HR csapatnak nem mindegy, hogy a bevezetés heteken belül lezajlik-e, vagy hónapokig tartó papírmunkával jár, és az sem, hogy amíg egy-egy kolléga nyilatkozata valahol kallódik, addig kap-e ellátást.
Egy másik tender: amikor a kitelepülés a nyerő
Az irodánkban egy másik, nagyobb vállalat tenderén viszont egy teljesen más szempont bizonyult meglepően fontosnak: a kitelepülő szűrések – kamionos, buszos, vagy akár insite (a telephelyen berendezett) rendelőkben zajló vizsgálatok – nagyon jól illeszthetőek voltak a cég működésébe. Ott, ahol a dolgozók nagy létszámban, egy helyen dolgoznak, és nehezen tudnak időt szakítani egy külön orvosi útra, ez a megoldás sokkal nagyobb tényleges kihasználtságot eredményezett, mint egy hagyományos, egyénileg foglalható rendelői ellátás.
A fekvőbeteg csomag reneszánsza
Van egy másik trend is, amit egyre gyakrabban látok: a fekvőbeteg csomagok felértékelődését. Ennek oka egyszerű – a piacon elérhető alap egészségbiztosítási csomagok mára annyira jól felszereltek, hogy vezetői szinten alig lehet érdemi többletszolgáltatást találni. A személyre szabott prevenciós szűrésen kívül már nincs sok „extra”, amivel egy csomagot meg lehetne különböztetni a másiktól. Pedig van, ahol erre igény mutatkozik.
A fekvőbeteg-ellátás, a kórházi tartózkodás fedezete viszont az egyik utolsó terület, ahol egy vezetői vagy prémium csomag valódi, kézzelfogható különbséget tud nyújtani – ezért erősödik most fel ez az irány. Itt a komolyabb műtétek, esetleg többnapos kórházi tartózkodásoknál nem mindegy, hogy milyen gyorsan fér hozzá az adott ellátáshoz, milyen körülmények között, és az sem, hogy a vállalatvezető szobája hány ágyas és a folyosóra néz, vagy esetleg a Budai Várra. A következő szint is kopogtat az ajtón, mégpedig a nyugati egészségügyi ellátás.
Amit a legtöbb évfordulós fejlesztés most tartalmaz
Ha megnézem, hogy a meglévő ügyfeleim évfordulós fejlesztéseiben mi a leggyakoribb elem, két dolog ismétlődik:
- Mentális támogatás beillesztése – ez most az egyik legnépszerűbb bővítési irány.
- A sebészeti keretek emelése – és ennek oka fájdalmasan egyszerű: az egynapos sebészet árai annyira elszálltak, hogy egy szerényebb keret ma már szinte semmit nem ér.
Ez utóbbi különösen fontos, és kevesen gondolnak bele igazán. Ha egy biztosító mondjuk 3-5 százezer forintot térít egy adott sebészeti beavatkozásra, az önmagában szépen hangzik – egészen addig, amíg ki nem derül, hogy maga az egynapos sebészeti beavatkozás 900 ezer forintba kerül. A különbséget a munkavállalónak kellene állnia, ami sokszor megterhelő, sőt esetenként egyszerűen nem is engedhető meg. Ilyenkor a dolgozó – annak ellenére, hogy van egészségbiztosítása – visszaáll az állami várólistára.
Ez az a pont, ahol egy cég szép szolgáltatási lista mellett is kudarcot vallhat: a keret nem követte az árak alakulását.
A legalulértékeltebb tényező: a kommunikáció
És van egy szempont, amit szerintem messze alulértékelnek a cégek: a dolgozói tájékoztatás módja és minősége.
Írásban, szóban, online felületen, plakátokkal – ideális esetben mindegyik csatornán egyszerre kellene kommunikálni egy egészségbiztosítási juttatást. A gyakorlatban azt látom, hogy egyes vidéki telephelyekre, vagy a fizikai munkát végző kollégák köréhez a szolgáltatás híre gyakran egyszerűen nem jut el megfelelő formában. Pedig ott ugyanolyan mértékben, sőt sokszor nagyobb arányban merülnek fel egészségügyi panaszok, mint egy irodai környezetben.
Egy remekül megválasztott csomag, amiről a dolgozók fele nem is tud, gyakorlatilag kidobott pénz. Ez nem szolgáltatási probléma – ez kommunikációs probléma, mégis rendszeresen a legjobban felszerelt csomagok bukását okozza.
A legjobb megoldás a kollégák személyes tájékoztatása, amire sokaknak nem fűlik a foga, mivel egy-egy telephely akár messze is lehet, néha többször kell menni, és természetesen minden cégnek nagyjából hasonló időpontban van erre szüksége. Az egészségbiztosítással foglalkozó csapatunkban egyhangú a vélemény, hogy márpedig ez a kulcs a kommunikációban.
Mit tegyen egy cégvezető vagy HR vezető mindezzel?
Néhány gyakorlati tanulság, amit ezekből az esetekből érdemes levonni:
- Ne csak a szolgáltatási listát hasonlítsd össze – kérdezz rá az adminisztrációs folyamatra is: mennyi papírmunkával jár egy belépő vagy kilépő kolléga kezelése.
- Ha nagy létszámú, pár telephelyen dolgozó csapatod van, vizsgáld meg a kitelepülő szűrési lehetőségek egészségbiztosításba való építését – ez sokszor nagyobb tényleges kihasználtságot hoz, mint gondolnád.
- Nézd meg, mekkora a sebészeti térítési kereted a mai piaci árakhoz képest – egy elavult keret gyakorlatilag használhatatlanná teheti a szolgáltatást a legnehezebb pillanatban.
- Fektess legalább annyi energiát a kommunikációba, mint magába a csomagválasztásba – főleg, ha vidéki telephelyeid vagy fizikai munkavállalóid is vannak.
Hogyan mérsékelhető az évfordulós díjemelés?
Erre a kérdésre szinte minden cégvezetőtől és HR vezetőtől visszakapom, amikor megérkezik az évfordulós értesítő: hogyan lehet érdemben mérsékelni egy jelentős díjemelést? Néhány gyakorlati válasz a tapasztalataim alapján:
- Sajnos nem azzal, hogy amit a kollégák nem használnak, azt egyszerűen kivesszük a csomagból – ezzel pont nem spórol a biztosító sem.
- Az esetlegesen túlhasznált szolgáltatások korlátozásával.
- Biztosítói versennyel – a piacon jelenleg 8-10 komoly szereplő van.
- Önrész bevezetésével – ez nem is annyira fájdalmas megoldás, mint amilyennek sokan gondolják.
- Az egyéb díjak, költségek felülvizsgálatával.
Zárásként
Az egészségbiztosítás piaca ma sokkal érettebb, mint néhány éve volt. A csomagok tartalma egyre inkább hasonlít egymásra a felszínen – a valódi különbség ma már ott dől el, amit egy szolgáltatási táblázat nem mutat meg: az adminisztrációban, a kommunikációban, és abban, hogy a keretösszegek lépést tartanak-e a valósággal.
Az Egészségökoszisztéma-szemlélet pontosan erről szól: nem egy dobozból kivett terméket veszünk, hanem egy rendszert építünk, aminek minden eleme – a biztosítás, a szűrés, a kommunikáció – egymást erősíti, vagy egymást gyengíti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Az új szabályok miatt.
Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
Nagyon úgy fest, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant.
Kész, ennyi volt: nem akar többé Amerikára támaszkodni Európa, saját katonai óriásgép jöhet
Ukrajna jelentheti átmenetileg a megoldást.
Mesés hozamok, aztán összeomlás – Így durrant ki a nagy tőzsdei lufi
Elképesztő pénzgyár épült fel.
Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
Egyre valószínűbb az újabb kamatemelés.
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
Az AI gazdasági hatásairól is beszélt.
Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
Új jelölt állítására kérte fel Baka Andrást.
Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után
Friss hírek a magyar utakról.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is
Nem mindenki jogosult az Otthon Startra - de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit l
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?