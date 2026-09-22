Nem látjuk a fától az erdőt: pedig ezen múlhat a hazai energiarendszer jövője

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Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A Portfolio beszámolója szerint a konferencia szakértői abban egyetértettek, hogy a hazai villamosenergia-rendszer fenntartható jövőjéhez szükség van a nap- és szélenergia megfelelő egyensúlyára, a hálózat rugalmasságának növelésére, valamint a tárolásra és a szabályozási környezet fejlesztésére. A nap- és szélenergia termelési profilja ráadásul jól kiegészítheti egymást: miközben nyáron a napenergia dominál, télen a szélenergia szerepe lehet nagyobb. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a tervezett 4000 MW szélenergia-kapacitás megvalósításának egyik kulcskérdése a hálózat és a csatlakozási pontok elhelyezkedése.

Ezzel teljesen egyet lehet érteni. Éppen ezért azonban felmerül egy további kérdés:

Ha már tudjuk, hogy a különböző energiaforrásoknak együtt kell működniük, akkor milyen sorrendben kell megteremtenünk ennek a feltételeit?

Mert lehet napenergia, lehet szélenergia, lehet atomenergia, lehet akkumulátor – de ezeket végül a villamosenergia-hálózat kapcsolja össze. Ha pedig a hálózat nem képes fogadni és továbbítani a megtermelt energiát, akkor hiába áll rendelkezésünkre a termelőkapacitás.

Saját tapasztalat

2018 óta működik a háztartásunk napelemes rendszere. Az éves elszámolásban – egyetlen évet leszámítva – minden évben nagyjából nulla szaldót értünk el. 2020 óta plug-in hibrid autónkat is részben a saját napelemes rendszerünkből töltjük.

A probléma akkor jelentkezik, amikor a hálózati feszültség túl magasra emelkedik. Ilyenkor az inverter biztonsági okból lekapcsol, és a napelem nem termel tovább. Ez első pillantásra egyetlen háztartás problémájának tűnik - valójában azonban rendszerszintű kérdés.

Amikor egy napelemes rendszer a hálózat állapota miatt nem tud termelni, nemcsak a tulajdonos veszít.

Elvész az a villamos energia is, amelyet a rendszer egyébként képes lenne megtermelni.

Ezért nem gondolom, hogy az energiapolitikáról csak az egyes technológiák szintjén kellene gondolkodnunk. Nem az a kérdés, hogy szeretjük-e a napenergiát, a szélenergiát, az atomenergiát vagy az akkumulátorokat.

Az a kérdés, hogyan működnek együtt egyetlen villamosenergia-rendszerben.

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A nap, a szél és az atomenergia nem egymás ellenfelei

A nap- és szélenergia éppen azért lehet különösen érdekes párosítás, mert termelési profiljuk részben kiegészíti egymást. Az atomenergia pedig ettől eltérő termelési karakterisztikájával más módon járul hozzá az ellátásbiztonsághoz. A tárolásnak szintén megvan a maga szerepe: képes az energiát időben áthelyezni, például a nappali napenergia-termelés egy részét estére. De mindezt valahogy össze kell kötni.

Ezért a hálózat nem egyszerűen egy újabb elem az energiapolitikai eszköztárban.

A hálózat az a fizikai infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy az eltérő termelési profilú erőművek, a tárolók és a fogyasztók egyetlen rendszerként működjenek.

Tegyük fel, hogy a háztartási energiatárolók támogatására rendelkezésre áll 100 milliárd forint, és ezen felül további 100 milliárd forint jut a villamosenergia-hálózat fejlesztésére. Ebben az esetben nem mondanám azt, hogy az akkumulátorokra nincs szükség. Szükség lehet rájuk. De feltenném a kérdést: miért éppen 100 + 100 milliárd?

Lehet, hogy ez az optimális arány. De az is lehet, hogy a rendszer szempontjából 150 milliárd hálózatfejlesztésre és 50 milliárd tárolásra lenne hatékonyabb. Vagy éppen fordítva. Ezt nem politikai megérzés alapján kellene eldönteni, hanem számításokkal. A két beruházást ugyanazokkal a szempontokkal kellene összehasonlítani:

Hány MW új termelőkapacitás csatlakozását teszi lehetővé;

Mennyi megtermelt nap- és szélenergia nem veszne el hálózati korlátok miatt;

Mennyi villamos energiát tudunk ténylegesen többletként felhasználni;

Mennyi hazai hozzáadott értéket teremt a beruházás;

Mekkora az EU-n kívüli importigénye;

És végül: mekkora rendszerszintű eredményt kapunk minden közpénzből elköltött forint után.

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A hálózatfejlesztés eredményét ráadásul nem elsősorban kilométerben kellene mérni. Nem az a legfontosabb, hány kilométer vezetéket építünk vagy cserélünk ki. Hanem az, hogy mekkora új termelőkapacitást képes a hálózat biztonságosan befogadni, és mennyi korlátozott termelést tudunk megszüntetni.

Egy már megvalósuló MVM-hálózatfejlesztési program jó példát mutat erre. A 184,8 milliárd forintos beruházás célja a hálózat rugalmasságának és befogadóképességének növelése, és a program mintegy 1400 MW új megújuló villamosenergia-termelő kapacitás biztonságos hálózati csatlakozását kívánja lehetővé tenni. A projektben nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatok fejlesztése, új alállomások és transzformátorállomások létesítése, kapacitásbővítés, valamint digitális és szabályozási fejlesztések is szerepelnek.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden további 100 milliárd forint automatikusan ugyanennyi, mintegy 758 MW többlet befogadóképességet eredményezne. A hálózat minden pontján mások a műszaki feltételek.

De jól mutatja, hogy a hálózatfejlesztés eredményét lehet a rendszer befogadóképességével mérni.

De mi van, ha csak 100 milliárd van?

Szerintem ez az igazán fontos kérdés. Ha 200 milliárd áll rendelkezésre, akkor beszélhetünk arról, hogy milyen arányban költsünk hálózatra és tárolásra. Ha azonban csak 100 milliárd van, akkor sorrendet kell felállítani. És én ebben az esetben a hálózatfejlesztést választanám. Nem azért, mert a háztartási akkumulátorok feleslegesek. Hanem azért, mert a hálózat a rendszer egyik alapfeltétele.

Az akkumulátor képes arra, hogy a nappal megtermelt villamos energiát későbbre eltegye. Ez értékes szolgáltatás. De ha egy napelemes inverter azért kapcsol le, mert a hálózati feszültség túl magas, akkor az akkumulátor önmagában nem oldja meg a problémát. A gyenge hálózatot nem lehet mindenhol háztartási akkumulátorokkal helyettesíteni.

Fordítva viszont működik a logika: ha a hálózat képes befogadni a megtermelt villamos energiát, akkor az energiatárolás már egy következő lépcsőként segíthet abban, hogy az energia a termelés és a fogyasztás időbeli eltérései ellenére is minél nagyobb arányban hasznosuljon.

Vagyis nem az a kérdés, hogy akkumulátor vagy hálózat. Hanem az, hogy mi legyen előbb.

Van még egy szempont, amelyről szerintem keveset beszélünk: a közpénzből megvalósított beruházásnak nemcsak energetikai, hanem gazdasági hatása is van. Egy háztartási akkumulátor jelentős része külföldről érkező technológia lehet. Az akkumulátorcella, az elektronika és számos komponens EU-n kívüli országból érkezhet. A magyar gazdaság természetesen így is részesül a beruházásból: tervezés, értékesítés, szerelés, üzembe helyezés, karbantartás és egyéb szolgáltatások formájában. A hálózatfejlesztésnél viszont jelentős magyarországi gyártó- és mérnöki kapacitások is bekapcsolódhatnak.

Csepelen például jelentős elosztótranszformátor-gyártó kapacitás működik. A Siemens Energy saját adatai szerint a csepeli üzem közel 650 embert foglalkoztat, és évente közel 10 ezer olaj- és szárazgyanta-szigetelésű elosztótranszformátort gyárt, amelyeket többek között áramszolgáltatók, napelemparkok, elektromos közlekedési és energiatárolási szolgáltatók használnak. Természetesen egy Magyarországon gyártott berendezés sem feltétlenül száz százalékban magyar. Nyersanyagok és alkatrészek importból is érkezhetnek.

De a magyarországi gyártás, mérnöki munka és kivitelezés itthon teremt hozzáadott értéket.

Ezért mindkét 100 milliárdos programnál érdemes lenne nyilvánosan megmutatni: mennyi a magyar hozzáadott érték, mennyi az EU-n belüli és mennyi az EU-n kívüli import. Nem azért, mert az import önmagában rossz. Hanem azért, mert közpénznél ez is része annak a kérdésnek, hogy mit kap az ország a pénzéért.

A mai konferencia után talán már másképp kell feltennünk a kérdést

A Portfolio Sustainable World konferenciájának üzenete számomra nem az, hogy válasszunk a napenergia, a szélenergia, az atomenergia és a tárolás között. Éppen ellenkezőleg. A jövő energiarendszerében ezeknek együtt kell működniük. Ehhez kell a napenergia. Kell a szélenergia. Kell az atomenergia. Kellhetnek akkumulátorok és más energiatárolási megoldások. És kell a hálózat.

Talán ezért nem az a jó kérdés, hogy: „Akkumulátor vagy hálózat?”

Hanem ez: „Melyik beruházás teremti meg először azt a feltételt, amely nélkül a többi beruházás hatása korlátozott marad?”

Ha 200 milliárd forint rendelkezésre áll, számoljuk ki, hogy a 100 + 100 milliárdos megosztás valóban optimális-e. Ha viszont csak 100 milliárd van, akkor szerintem először a hálózatot kell alkalmassá tenni arra, hogy fogadja a megtermelt energiát. Mert az akkumulátor a villamos energiát tárolni tudja. A hálózat viszont azt teszi lehetővé, hogy a nap, a szél és az atomenergia által megtermelt villamos energia egyáltalán eljusson oda, ahol szükség van rá.

És talán éppen ez lehetne a következő energiapolitikai vita egyik legfontosabb kérdése: nem az, hogy melyik technológiát támogatjuk, hanem hogy a különböző technológiák együttműködéséhez melyik infrastruktúrát kell először megteremtenünk.

Címlapkép forrása: Portfolio